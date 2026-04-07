 В Баку состоялось учредительное собрание Сети тюркских судебных экспертиз - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

10:55 - Сегодня
В Баку при участии делегаций 15 управлений судебной экспертизы государств-членов Организации тюркских государств состоялось учредительное собрание Сети тюркских судебных экспертиз.

Как сообщили в Министерстве юстиции, участники посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, Шехидляр хиябаны, монумент в честь турецких шехидов и Парк Победы.

В учредительном собрании приняли участие заместитель министра юстиции Азербайджана Абиддин Гусейнов, заместитель министра юстиции Турции Джан Тунджай, посол Турции в нашей стране Бирол Акгюн и заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Омер Коджаман.

Наряду с этим, в мероприятии также приняли участие ответственные лица органов судебной экспертизы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

В рамках собрания органами судебной экспертизы стран-участниц были проведены презентации. На них представили информацию о системах судебной экспертизы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, существующих возможностях и перспективах будущего сотрудничества.

В завершение мероприятия был подписан Меморандум о Сети тюркских судебных экспертиз.

Отметим, что данная инициатива имеет важное значение для расширения обмена опытом в области судебной экспертизы между тюркскими государствами, укрепления институционального сотрудничества и формирования единых подходов.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
Последние новости

Все новости
1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40