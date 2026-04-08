Трамп пообещал Ближнему Востоку «золотой век»

First News Media08:55 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп назвал минувший день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном, важным для всего мира.

По его словам, Исламская Республика сможет начать процесс восстановления, а на Ближнем Востоке может наступить «золотой век».

«Большой день для мира... Иран хочет, чтобы это произошло, ему надоело... Как и в США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также пообещал, что США помогут «разобраться» со скоплением судов в Ормузском проливе, а их флот будет находиться «рядом», чтобы убедиться, что все пройдет хорошо.

В ночь на среду Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.

Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из десяти пунктов. США, как заявил иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.

По информации Associated Press, в соответствии с планом перемирия Иран и Оман будут взимать плату за получение разрешения на судоходство в Ормузском проливе.

Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.

Источник: РИА Новости

