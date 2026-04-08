Хакан Фидан обсудит с главой МИД Нидерландов Иран, Украину и сотрудничество в НАТО

Новый глава МИД Нидерландов Том Берендсен посетит в четверг Турцию с рабочим визитом и обсудит с турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Ирана, конфликт на Украине и взаимодействие в рамках НАТО.

Об этом ТАСС сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен совершит рабочий визит в Турцию 9 апреля 2026 года. Это будет первый визит министра Берендсена в Турцию с момента его вступления в должность. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече обменяется информацией об усилиях и контактах, осуществляемых в рамках поиска мирного решения для прекращения конфликта, начавшегося с нападений Израиля и США на Иран и продолжившегося атаками Ирана на третьи страны», — отметил собеседник агентства.

Фидан намерен подчеркнуть, что «незаконные действия Израиля и политика аннексии на оккупированных палестинских территориях, а также участившиеся нападения на Ливан угрожают региональной стабильности».

Министры обсудят украинский конфликт и ситуацию в Сирии. «Ожидается, что Фидан подтвердит приверженность Турции дальнейшему содействию для достижения успеха дипломатических инициатив, направленных на прекращение российско-украинской войны. Также он подчеркнет необходимость для Сирии оставаться вне региональных конфликтов в процессе ее восстановления», — сообщил источник.

В повестке также будет вопрос европейской безопасности и НАТО. «Фидан заявит, что инициативы, запущенные ЕС и планируемые к реализации в интересах европейской безопасности, должны осуществляться в координации со всеми союзниками под эгидой НАТО», — добавил собеседник.

Министры обсудят отношения Турции и ЕС. Фидан «подчеркнет важность стратегического подхода ЕС к этим отношениям» и заявит об «ожидании прогресса по вопросам общей повестки двух сторон, включая обновление Таможенного союза и либерализацию визового режима».