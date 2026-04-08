Трамп: США хотят выстраивать тесное сотрудничество с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены выстраивать тесное сотрудничество с Ираном.

«Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы определили, пережил очень продуктивную смену власти!» — написал он в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

