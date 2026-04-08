Несмотря на утрату: мать Влады Ахундовой простила виновника ДТП - вынесен приговор

В Баку завершился громкий судебный процесс, приковавший внимание всей общественности.

На скамье подсудимых оказался виновник автомобильной аварии, произошедшей в прошлом году неподалеку от площади Государственного флага. Эта трагедия оборвала жизнь яркой представительницы отечественной эстрады - известной певицы Влады Ахундовой.

Как передает Teleqraf, перед судьей предстал Сейфулла Мехдизаде (2002 г.р.).

Во время судебных слушаний обвиняемый рассказал, что работал водителем в ночную смену на хлебозаводе №1, а после смены подрабатывал таксистом на арендованном автомобиле. По словам парня, его график на заводе длился с трех часов ночи до полудня. Постоянный недосып и хроническая усталость сделали свое дело - за рулем его сморил сон, и трагедия стала неизбежной.

Неожиданным поворотом в деле стало заявление убитой горем матери Влады Ахундовой. Женщина проявила невероятное милосердие, официально сообщив суду, что примирилась с Сейфуллой Мехдизаде и не имеет к нему никаких претензий или требований. Учитывая преклонный возраст и тяжелое психологическое состояние, она попросила провести заседания без ее участия, так как воспоминания о гибели дочери причиняют ей невыносимую боль.

Картину тех страшных минут восстановил свидетель - водитель такси Садиг Исагов, управлявший автомобилем Toyota. В ту роковую ночь Влада Ахундова была его пассажиркой. По его показаниям, по прибытии по указанному адресу певица вышла из салона, но столкнулась с технической заминкой - дверь машины никак не закрывалась.

Именно в те несколько секунд, когда девушка пыталась захлопнуть неподдающуюся дверцу, в заднюю часть Toyota на полном ходу влетел другой автомобиль. Шансов выжить у Влады не было - она скончалась на месте от полученных травм.

Восстанавливая хронологию ДТП, следствие установило: подсудимый на автомобиле Hyundai Elantra протаранил припаркованную на обочине машину Садига Исагова. В результате удара Влада Ахундова (1988 г.р.) погибла мгновенно. Кроме того, в аварии пострадала пассажирка уснувшего таксиста - Бахар Меджидова (1997 г.р.).

Изучив все материалы дела и приняв во внимание примирение сторон, суд вынес свой вердикт. Сейфулла Мехдизаде приговорен к трем годам лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в исправительном учреждении участкового типа.

Напомним, что Влада Ахундова навсегда останется в памяти поклонников как талантливая артистка с чарующим вокалом. В свое время она покорила сердца миллионов зрителей, став яркой участницей популярного телевизионного проекта Səs Azərbaycan ("Голос Азербайджана").