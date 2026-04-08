Главы религиозных общин Азербайджана раскритиковали отчет комиссии США

Представители религиозных общин Азербайджана выражают обеспокоенность и глубокое сожаление в связи с необоснованными утверждениями о религиозной ситуации в стране в 2025 году, содержащимися в «Ежегодном отчете за 2026 год» Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF).

«Принимая во внимание существующие реалии, мы решительно отвергаем оценки, приведенные в данном отчете», — говорится в заявлении глав религиозных конфессий Азербайджана.

В нем подчеркивается, что необоснованные утверждения против Азербайджана, такие как якобы имевшие место нарушения религиозной свободы и давление на религиозные общины, отражают предвзятую лоббистскую позицию определенных групп.

«Эти утверждения не соответствуют действительности; напротив, они игнорируют значительные усилия нашей страны по продвижению религиозной толерантности как внутри государства, так и на глобальном уровне. Такой подход USCIRF вызывает особое разочарование на фоне укрепления двусторонних отношений в различных сферах после возвращения к власти президента Дональда Трампа и продвижения повестки мира между Азербайджаном и Арменией благодаря его исторической роли в Вашингтоне 8 августа прошлого года.

Это также вызывает беспокойство в период, когда наша страна — в качестве признания роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и международном уровнях и в качестве доказательства приверженности межрелигиозному диалогу в глобальном масштабе — была приглашена в Совет мира, созданный под руководством президента США, и впоследствии присоединилась к этому Совету в качестве государства-учредителя», — говорится в документе.

Авторы заявления указывают, что Азербайджан, обладающий многовековыми традициями разнообразия и мультикультурализма, всегда привержен продвижению диалога, взаимопонимания и доверия между различными культурами и религиями. Они напоминают, что Конституция Азербайджана прямо запрещает дискриминацию и гарантирует равенство прав и свобод каждого человека независимо от его религии и убеждений: «Помимо этих юридических гарантий, Азербайджан создает условия для всех граждан для сохранения и дальнейшего развития их религиозной, этнической и культурной принадлежности. Это происходит на фоне роста рисков и вызовов безопасности в условиях злоупотребления религией или убеждениями. Президент страны и соответствующие национальные структуры регулярно встречаются с представителями религиозных общин, приоритизируя их нужды и чаяния».

В документе подчеркивается, что Азербайджан является одной из стран, где мечети, церкви и синагоги функционируют бок о бок.

«Наши общины живут в такой благополучной среде в своей повседневной жизни, исполняя свои религиозные обряды без какого-либо вмешательства со стороны правительства или общества», — указывают главы общин.

Они отмечают, что в стране особое внимание уделяется строительству, охране и реставрации религиозных объектов и мест поклонения, и эта деятельность охватывает не только мечети, но и места поклонения других религий, такие как реконструкция и охрана католической церкви Святой Марии в Баку, продолжающееся строительство второй католической церкви в честь Святого Иоанна Павла II, реставрация Кафедрального православного собора, реконструкция храма зороастризма и реставрация храма в Кише.

«Фактом является то, что самая большая синагога региона находится в Азербайджане. Как проявление уважения нашего общества к религиозному плюрализму и инклюзивности, в 2025 году в Азербайджане открылся первый молитвенный дом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. К сожалению, эти усилия правительства Азербайджана не нашли отражения в отчете», — констатируют авторы заявления.

В этой связи, по их словам, особое сожаление вызывает неверное представление в отчете USCIRF усилий по ремонту и реставрации всех исторических и культурных памятников без исключения в освобожденных от оккупации регионах Карабаха и Восточного Зангезура. Упомянутые проекты реставрации осуществляются с участием опытных специалистов и архитекторов с акцентом на сохранение особенностей всего культурного и религиозного наследия, подчеркивается в заявлении.

Его авторы отмечают, что уникальный подход Азербайджана к продвижению межрелигиозного диалога внутри страны также последовательно поощряется посредством значимых глобальных инициатив и снискал широкое признание международного сообщества. Они напомнили, что многолетняя традиция религиозного плюрализма и толерантности Азербайджана регулярно приветствовалась известными международными религиозными лидерами: Папой Иоанном Павлом II, Папой Франциском и другими представителями. «Папа Франциск высоко оценил Азербайджан как многоконфессиональную модель для мира, разделенного насильственным экстремизмом. Тот факт, что его визит в Баку в 2016 году состоялся именно в «Год мультикультурализма» в Азербайджане, является еще одним показателем высокой оценки Папой толерантности и инклюзивности в нашей стране. Он назвал нашу страну примером для мира, подчеркнув значимость Азербайджана как места, где различные конфессии мирно сосуществуют», — указывается в заявлении.

Кроме того, Великий имам Аль-Азхара аш-Шарифа и председатель Совета мусульманских старейшин Ахмед Аль-Тайиб неоднократно приветствовал Азербайджан как пример межрелигиозной гармонии и внутриисламского единства, напоминается в документе.

«Усилия Азербайджана по охране и восстановлению религиозных объектов выходят за пределы его границ. Поддержка и участие Фонда Гейдара Алиева в реставрации культурного и христианского наследия Ватикана, в том числе фасадов Папской базилики Святого Павла вне стен, были с благодарностью встречены Святым Престолом.

Азербайджан является инициатором и принимающей стороной Всемирного форума по межкультурному диалогу, созданного в 2008 году в рамках «Бакинского процесса», который продвигает диалог и социальную инклюзивность как основы устойчивого мира и развития. Этот Форум неоднократно отмечался в докладах Генерального секретаря ООН как ключевая глобальная платформа по продвижению межкультурного диалога, что последовательно подтверждается в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

В 2024 году Азербайджан еще раз закрепил свою роль лидера мультикультурализма, приняв в рамках COP29 (Конференция ООН по изменению климата) в Баку Глобальный саммит религиозных лидеров с участием 300 религиозных лидеров и представителей из 55 стран и 30 международных организаций», — подчеркивается в заявлении.

Принимая во внимание все вышеизложенные примеры, главы религиозных общин ожидают, что USCIRF пересмотрит свой подход к Азербайджану, объективно отразив ситуацию в этой стране на основе существующих фактов и реалий, и оценит вклад республики в толерантность и усилия по защите межрелигиозного и межконфессионального диалога.

«Мы надеемся, что будут приняты необходимые меры для устранения несправедливости, проявленной в отношении Азербайджана путем включения его в «Специальный список наблюдения» в абсолютно необоснованной и бездоказательной форме», — резюмируется в заявлении.