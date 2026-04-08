 Главы религиозных общин Азербайджана раскритиковали отчет комиссии США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Главы религиозных общин Азербайджана раскритиковали отчет комиссии США

First News Media16:33 - Сегодня
Главы религиозных общин Азербайджана раскритиковали отчет комиссии США

Представители религиозных общин Азербайджана выражают обеспокоенность и глубокое сожаление в связи с необоснованными утверждениями о религиозной ситуации в стране в 2025 году, содержащимися в «Ежегодном отчете за 2026 год» Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF).

«Принимая во внимание существующие реалии, мы решительно отвергаем оценки, приведенные в данном отчете», — говорится в заявлении глав религиозных конфессий Азербайджана.

В нем подчеркивается, что необоснованные утверждения против Азербайджана, такие как якобы имевшие место нарушения религиозной свободы и давление на религиозные общины, отражают предвзятую лоббистскую позицию определенных групп.

«Эти утверждения не соответствуют действительности; напротив, они игнорируют значительные усилия нашей страны по продвижению религиозной толерантности как внутри государства, так и на глобальном уровне. Такой подход USCIRF вызывает особое разочарование на фоне укрепления двусторонних отношений в различных сферах после возвращения к власти президента Дональда Трампа и продвижения повестки мира между Азербайджаном и Арменией благодаря его исторической роли в Вашингтоне 8 августа прошлого года.

Это также вызывает беспокойство в период, когда наша страна — в качестве признания роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и международном уровнях и в качестве доказательства приверженности межрелигиозному диалогу в глобальном масштабе — была приглашена в Совет мира, созданный под руководством президента США, и впоследствии присоединилась к этому Совету в качестве государства-учредителя», — говорится в документе.

Авторы заявления указывают, что Азербайджан, обладающий многовековыми традициями разнообразия и мультикультурализма, всегда привержен продвижению диалога, взаимопонимания и доверия между различными культурами и религиями. Они напоминают, что Конституция Азербайджана прямо запрещает дискриминацию и гарантирует равенство прав и свобод каждого человека независимо от его религии и убеждений: «Помимо этих юридических гарантий, Азербайджан создает условия для всех граждан для сохранения и дальнейшего развития их религиозной, этнической и культурной принадлежности. Это происходит на фоне роста рисков и вызовов безопасности в условиях злоупотребления религией или убеждениями. Президент страны и соответствующие национальные структуры регулярно встречаются с представителями религиозных общин, приоритизируя их нужды и чаяния».

В документе подчеркивается, что Азербайджан является одной из стран, где мечети, церкви и синагоги функционируют бок о бок.

«Наши общины живут в такой благополучной среде в своей повседневной жизни, исполняя свои религиозные обряды без какого-либо вмешательства со стороны правительства или общества», — указывают главы общин.

Они отмечают, что в стране особое внимание уделяется строительству, охране и реставрации религиозных объектов и мест поклонения, и эта деятельность охватывает не только мечети, но и места поклонения других религий, такие как реконструкция и охрана католической церкви Святой Марии в Баку, продолжающееся строительство второй католической церкви в честь Святого Иоанна Павла II, реставрация Кафедрального православного собора, реконструкция храма зороастризма и реставрация храма в Кише.

«Фактом является то, что самая большая синагога региона находится в Азербайджане. Как проявление уважения нашего общества к религиозному плюрализму и инклюзивности, в 2025 году в Азербайджане открылся первый молитвенный дом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. К сожалению, эти усилия правительства Азербайджана не нашли отражения в отчете», — констатируют авторы заявления.

В этой связи, по их словам, особое сожаление вызывает неверное представление в отчете USCIRF усилий по ремонту и реставрации всех исторических и культурных памятников без исключения в освобожденных от оккупации регионах Карабаха и Восточного Зангезура. Упомянутые проекты реставрации осуществляются с участием опытных специалистов и архитекторов с акцентом на сохранение особенностей всего культурного и религиозного наследия, подчеркивается в заявлении.

Его авторы отмечают, что уникальный подход Азербайджана к продвижению межрелигиозного диалога внутри страны также последовательно поощряется посредством значимых глобальных инициатив и снискал широкое признание международного сообщества. Они напомнили, что многолетняя традиция религиозного плюрализма и толерантности Азербайджана регулярно приветствовалась известными международными религиозными лидерами: Папой Иоанном Павлом II, Папой Франциском и другими представителями. «Папа Франциск высоко оценил Азербайджан как многоконфессиональную модель для мира, разделенного насильственным экстремизмом. Тот факт, что его визит в Баку в 2016 году состоялся именно в «Год мультикультурализма» в Азербайджане, является еще одним показателем высокой оценки Папой толерантности и инклюзивности в нашей стране. Он назвал нашу страну примером для мира, подчеркнув значимость Азербайджана как места, где различные конфессии мирно сосуществуют», — указывается в заявлении.

Кроме того, Великий имам Аль-Азхара аш-Шарифа и председатель Совета мусульманских старейшин Ахмед Аль-Тайиб неоднократно приветствовал Азербайджан как пример межрелигиозной гармонии и внутриисламского единства, напоминается в документе.

«Усилия Азербайджана по охране и восстановлению религиозных объектов выходят за пределы его границ. Поддержка и участие Фонда Гейдара Алиева в реставрации культурного и христианского наследия Ватикана, в том числе фасадов Папской базилики Святого Павла вне стен, были с благодарностью встречены Святым Престолом.

Азербайджан является инициатором и принимающей стороной Всемирного форума по межкультурному диалогу, созданного в 2008 году в рамках «Бакинского процесса», который продвигает диалог и социальную инклюзивность как основы устойчивого мира и развития. Этот Форум неоднократно отмечался в докладах Генерального секретаря ООН как ключевая глобальная платформа по продвижению межкультурного диалога, что последовательно подтверждается в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

В 2024 году Азербайджан еще раз закрепил свою роль лидера мультикультурализма, приняв в рамках COP29 (Конференция ООН по изменению климата) в Баку Глобальный саммит религиозных лидеров с участием 300 религиозных лидеров и представителей из 55 стран и 30 международных организаций», — подчеркивается в заявлении.

Принимая во внимание все вышеизложенные примеры, главы религиозных общин ожидают, что USCIRF пересмотрит свой подход к Азербайджану, объективно отразив ситуацию в этой стране на основе существующих фактов и реалий, и оценит вклад республики в толерантность и усилия по защите межрелигиозного и межконфессионального диалога.

«Мы надеемся, что будут приняты необходимые меры для устранения несправедливости, проявленной в отношении Азербайджана путем включения его в «Специальный список наблюдения» в абсолютно необоснованной и бездоказательной форме», — резюмируется в заявлении.

Поделиться:
185

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с перемирием между Ираном и США

Общество

Погода на четверг: в Баку ожидается дождь

Общество

В Каспийском море зафиксировано еще два афтершока - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и ...

Общество

Деятельность популярного ресторана в Ширване прекращена после отравления 6 человек - ОБНОВЛЕНО

За кулисами скандалов и спекуляций: Оперный театр озвучил свою версию

Главы религиозных общин Азербайджана раскритиковали отчет комиссии США

Жителей Земли ждет весенний звездопад

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Состоялся выпускной экзамен для учащихся 9-х классов - ОБНОВЛЕНО

Конфликт в Оперном театре: Эвез Абдуллаев обвинил Юсифа Эйвазова в увольнениях и давлении

Установлены лица, разрисовавшие фасад Киноцентра «Низами» - ОБНОВЛЕНО

Экс-солист оперного театра об увольнении Эвеза Абдуллаева: «Данная ситуация не является единичной» - ФОТО

Последние новости

Катар потребовал от Ирана компенсаций ущерба

Сегодня, 17:05

Вэнс предостерег Иран от «недобросовестного ведения переговоров» с США

Сегодня, 17:03

Деятельность популярного ресторана в Ширване прекращена после отравления 6 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:53

За кулисами скандалов и спекуляций: Оперный театр озвучил свою версию

Сегодня, 16:50

Главы религиозных общин Азербайджана раскритиковали отчет комиссии США

Сегодня, 16:33

Axios: Ключевую роль в переговорах о перемирии сыграл Моджтаба Хаменеи

Сегодня, 16:22

Жителей Земли ждет весенний звездопад

Сегодня, 16:15

Трамп заявил, что многие пункты мирной сделки с Ираном уже согласованы

Сегодня, 16:05

Несмотря на утрату: мать Влады Ахундовой простила виновника ДТП - вынесен приговор

Сегодня, 15:57

Трамп: США хотят выстраивать тесное сотрудничество с Ираном

Сегодня, 15:55

Первые суда пересекли Ормузский пролив после объявления о прекращении огня

Сегодня, 15:52

Трамп: Иран не будет обогащать уран, а США вывезут «ядерную пыль»

Сегодня, 15:50

Эрдоган приветствовал прекращение огня между США и Ираном

Сегодня, 15:45

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с перемирием между Ираном и США

Сегодня, 15:40

Скидки до 50% и доставка за 30 минут: Wolt Market расширяется в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 15:35

Вэнс: США пошли на перемирие после того, как Иран согласился открыть Ормузский пролив

Сегодня, 15:20

Погода на четверг: в Баку ожидается дождь

Сегодня, 15:15

Новое соглашение между заводами Минска и Гянджи внесет дальнейший вклад в развитие экономики наших стран — Ханлар Фатиев

Сегодня, 15:12

Азербайджан — один из основных наших партнеров, заявил министр промышленности Беларуси

Сегодня, 15:08

Еврокомиссия: ЕС продолжит добиваться прекращения ядерной и ракетной программ Ирана

Сегодня, 15:05
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40