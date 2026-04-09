Фархад Мамедов: Зачем надо было упоминать Карабах в беседе Путина и Пашиняна?!

First News Media17:13 - Сегодня
Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Встреча президента России и премьер-министра Армении запомнилась демонстрацией противоречий и откровениями, которые обычно остаются за закрытыми дверьми. Многие темы касались сугубо армяно-российской тематики, и эти темы появились вследствие установления мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Правительство Армении после утверждения фактического мира с Азербайджаном имеет большой простор действий в отношениях с Россией. Прежняя формула «суверенитет взамен поддержки пролонгации оккупации» был нарушен действиями Азербайджана в Карабахе и на условной границе.

Премьер Армении открыто заявляет, что закрывает тему «карабахского движения», признает территориальную целостность Азербайджана.

Однако, несмотря на это, как показала встреча Путина и Пашиняна тема Карабаха все еще будоражит Кремль.

Президент Путин неуклюже упомянул тему Карабаха в контексте ОДКБ. Это выглядело как открытая манипуляция, которая получила ответ от премьера Пашиняна.

В Баку среагировали на уровне МИД, при этом в релизе МИД упоминались как МИД, так и Администрация президента России.

В Баку прекрасно помнят трехстороннее заявление и последующие за этим два указа президента России о развертывании РМК и гуманитарного центра, где не упоминалась Азербайджанская Республика, а упоминался искусственный термин ушедшего в прошлое советского периода.

Помним и своеволие РМК в Карабахе, рекомендации руководству сепаратистам не идти на диалог с Баку, «проект Варданян», российский вариант мирного договора с отложенным статусом. Кстати, зачем это Пашинян не вспомнил, как после Праги в конце октября 2022 года в Сочи на сто процентов поддержал путинский вариант мирного договора, а Президент Азербайджана отверг. Мог бы спросить о том, как так получилось?!

Спор Путина и Пашиняна о том, кто раньше признал Карабах составной частью Азербайджана выглядел нелепо. Ни на какой стадии переговорного процесса Карабах не рассматривался как спорная территория. Баку вел переговоры лишь о статусе региона в составе Азербайджана.

А вот российские намерения были другими и смысл этих намерений проявил себя в речи Путина.

Сейчас дела в этом направлении настолько плохи, что упоминание Карабаха используется лишь в контексте манипуляции эмоциями армян из Карабаха, которых Россия в очередной раз собирается использовать в своих целях.

Азербайджан и Армения после воин, потерь и жертв признали территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской Декларации, установили мирную повестку, продолжают продвигать мир и не нуждаются в менторстве какого-либо иного государства.

Если в Кремле понимали, что упоминание Карабаха на встрече Путина и Пашиняна будет иметь издержку в виде реакции Азербайджана и пошли на это, то должны понимать, что реакция состоялась.

Этим шагом Россия продолжает отравлять сознание пророссийских сил в Армении. Несколько раз такие иллюзии приводили армян к катастрофе.

Недавно один из российских аналитиков с религиозным фанатизмом увещевал, что в России не забыли про армян Карабаха. Так эти эксперты и Кремль должны понимать, что если в Москве или где-то еще не забывают, то и в Баку напомнят о народах Северного Кавказа, Поволжья и Сибири. Каледонцы, корсиканцы, сикхи не позволят соврать.

Источник: @mneniyefm

