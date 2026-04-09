В Турции опровергли причастность ИГИЛ к атаке в Стамбуле

За вооружённым нападением на консульство Израиля в Стамбуле не стоит "Исламское государство" (ИГ), сообщает газета Hürriyet.

«Было установлено, что прямых связей нападавших с ИГИЛ не выявлено, и атака не была организована этой структурой», — говорится в материале издания.

По данным газеты, нападавшие были безработными и в последнее время контактировали с радикальными салафитскими группировками. При этом решение о нападении, как отмечается, было принято самостоятельно группой, возмущённой действиями Израиля.

Отмечается, что формулировка «организация, эксплуатирующая религию» была выбрана осознанно, чтобы избежать преждевременных выводов о причастности конкретных террористических структур.

Издание указывает, что на фоне конфликта вокруг Ирана в соцсетях предпринимались попытки представить произошедшее как атаку ИГ, чтобы создать впечатление нестабильности и усилить кампанию о якобы существующей террористической угрозе в Турции.

Во вторник было совершено вооружённое нападение на консульство Израиля в Стамбуле. Один из нападавших был ликвидирован, двое получили ранения, также пострадали двое сотрудников полиции. Администрация президента Турции заявила о продолжении борьбы с террористическими угрозами.