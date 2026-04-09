Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Литвы - ФОТО

9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Литовской Республики Ингу Ругинене.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства выразил надежду на то, что визит премьер-министра Литвы в нашу страну будет плодотворным и послужит развитию двусторонних отношений.

Выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву за прием, Инга Ругинене с удовлетворением отметила, что на протяжении многих лет между Азербайджаном и Литвой существуют хорошие отношения.

В ходе беседы было отмечено наличие хороших перспектив для дальнейшего расширения торгово-экономических связей между нашими странами, обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической, инвестиционной, образовательной, сельскохозяйственной и других областях, отмечена важность организации взаимных визитов делегаций в деле расширения двусторонних отношений.

Премьер-министр Литвы поздравила главу нашего государства с установлением мира между Азербайджаном и Арменией.

Отметив проведение широкомасштабных строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях, премьер-министр Литвы сказала, что Азербайджанское государство реализует огромную работу по возвращению бывших вынужденных переселенцев.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что именно наша страна является инициатором мира в регионе и налаживания торговых отношений между Азербайджаном и Арменией.

Глава государства сказал, что уже обеспечено возвращение около 30 тысяч бывших вынужденных переселенцев на их исконные земли. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан строит на освобожденных от оккупации территориях города, села, реализует транспортные и другие проекты социальной инфраструктуры. Вместе с тем глава государства отметил, что на этих территориях существует проблема мин, что замедляет проведение строительно-восстановительных работ. Президент Ильхам Алиев сказал, что после Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях в результате взрывов мин погибли или получили ранения более 400 человек.

Наряду с двусторонней повесткой азербайджано-литовских отношений, на встрече были затронуты вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. В этой связи было подчеркнуто, что Литва всегда оказывает поддержку развитию отношений Азербайджана с Европейским Союзом.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.

От Украины до Ближнего Востока - мир в тупике войн. Азербайджан показал выход

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 17°C

Заказы из-за рубежа будут доставляться в Азербайджан быстрее – ПОДРОБНОСТИ

Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Турции - ФОТО

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с перемирием между Ираном и США

Президент утвердил состав коллегии Госагентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Президент Азербайджана и Премьер-министр Грузии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Ильхам Алиев посетил Мемориал Героев в Тбилиси - ФОТО

В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой - ФОТО

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Грузию - ФОТО

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 17°C

В Тегеране отвергли требования остановить обогащение урана

Армения не будет обсуждать за спиной России вопросы по ж/д, заявил Пашинян

От Украины до Ближнего Востока - мир в тупике войн. Азербайджан показал выход

В Иране назвали число погибших во время конфликта с США и Израилем

19-летний юноша с аутизмом спас 23 человека во время наводнения в Дагестане - ВИДЕО

Пашинян заявил об интересе Казахстана к проекту TRIPP

Вынесен приговор врачу «Yeni Klinika», обвиняемой в смерти пациентки

«Я не хочу потерять и ее»: мама Кёнюль Велибейли о состоянии внучки, пострадавшей при пожаре в Ясамале

Уверен в переизбрании: Пашинян планирует снова встретиться с Путиным во второй половине июня

В Азербайджане прием в первый класс будет осуществляться через «mygov»

С этой песней Азербайджан мог быть представлен на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Турции - ФОТО

TƏBİB о состоянии детей, отравившихся газом в Сумгайыте

В Лянкяране дерево упало на автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

В сети магазинов «İrşad» вновь стартует акция «Şad Günlər» - ФОТО - ВИДЕО

Заказы из-за рубежа будут доставляться в Азербайджан быстрее – ПОДРОБНОСТИ

«Не подведи нас» vs «Я рядом»: что переживают школьники в Азербайджане перед экзаменами

В Турции задержан глава отделения CHP по Анкаре

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40