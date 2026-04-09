Агентство социальных услуг взяло под опеку детей, брошенных родителями в Товузе - ОБНОВЛЕНО

Как только поступила информация о детях, брошенных родителями в Товузском районе, к процессу были привлечены сотрудники Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Об этом сообщили в Агентстве в ответ на запрос APA. Было отмечено, что текущее состояние детей уже оценено.

«Сотрудники Агентства социальных услуг в координации с профильными ведомствами поместили детей в соответствующее медицинское учреждение. После завершения процедур обследования и оценки Агентством будут приняты предусмотренные законодательством меры для обеспечения детей постоянной заботой, исходя из их приоритетных интересов», - говорится в сообщении.

В Товузском районе родители отказались от своих троих детей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, трое мальчиков в сопровождении сотрудников полиции были доставлены в Центральную районную больницу и помещены в медицинское учреждение.

Отмечается, что родители выразили желание передать детей на попечение государства.