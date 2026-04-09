В Баку сотрудник госслужбы погиб, выпав с 15-го этажа

В Баку 31-летний мужчина погиб в результате падения из многоэтажного здания.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в Хатаинском районе на улице Лютфи Заде. Музаффар Ильхам оглу Айдынлы скончался на месте, выпав с 15-го этажа здания.

По факту ведется расследование.

Отметим, что М. Айдынлы являлся сотрудником Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

По факту его гибели в прокуратуре Хатаинского района проводится проверка.