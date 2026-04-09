АФФА оштрафовала Эхтирама Гулиева на 15 000 манатов - ВИДЕО

Дисциплинарный комитет АФФА огласил решение по санкциям в отношении участников полуфинального матча Кубка Азербайджана между командами «Туран Товуз» и «Зиря».

Как передает "Qafqazinfo", клуб «Туран Товуз» оштрафован на 5 000 манатов за массовые оскорбления в адрес судейской бригады со стороны болельщиков.

Еще более серьезное взыскание — 15 000 манатов — наложено на товузский клуб за высказывания председателя правления Эхтирама Гулиева. Его послематчевые заявления были расценены как намеренная дискредитация и подрыв авторитета АФФА и ее структурных подразделений.

В свою очередь, клуб «Зиря» подвергся штрафу в размере 700 манатов за неспортивное поведение игроков. В ходе встречи сразу четверо представителей команды получили желтые карточки.

После поражения от «Зиря» со счетом 0:2 в первом полуфинальном матче Кубка Азербайджана Эхтирам Гулиев выступил с рядом скандальных заявлений. В частности, он подверг резкой критике главного арбитра Аливара Агаева, указав на два неназначенных пенальти.