Погода на пятницу: в Баку ожидается до 17°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 10 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днём сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 8-10°C, днём 14-17°C. Атмосферное давление понизится с 763 мм рт. ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха – 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки. В отдельных районах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы, град, а в некоторых горных районах – снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. Преобладает умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9°C, днём 17-22°C; в горах ночью 1-6°C, днём 10-15°C.