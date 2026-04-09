Современная архитектура международной безопасности, созданная десятилетия назад на обломках глобальных катастроф, в 2026 году окончательно перешла в состояние необратимой деформации.

Мир, который мы знали, перестал существовать, уступив место эпохе тотальной неопределенности, где вооруженный конфликт стал не последним доводом дипломатии, а ее основным и подчас единственным инструментом.

Глобальные угрозы стабильности сегодня принимают форму затяжных войн, которые высасывают экономические ресурсы, разрушают инфраструктуру и ставят под сомнение само право международного сообщества на управление кризисами. На фоне этой мрачной геополитической картины мир наблюдает два типа военных столкновений: те, что длятся годами, превращаясь в незаживающие раны на теле планеты, а также те, что вспыхивают внезапно.

Примером первой категории служит трагедия российско-украинской войны, которая идет уже четвертый год. Этот конфликт давно перестал быть локальным, превратившись в глобальную экономическую черную дыру. Масштабы потерь — как человеческих, так и материальных — не поддаются окончательному подсчету, а разрушение критической инфраструктуры отбросило целый регион на десятилетия назад.

Самым страшным аспектом этой ситуации является отсутствие даже призрачной надежды на мир в обозримом будущем. Обе стороны вовлечены в изнурительную войну на истощение, где каждый новый день лишь увеличивает пропасть между прошлым процветанием и будущим хаосом.

Параллельно с этим мы наблюдаем драматическое развитие событий на Ближнем Востоке.

Война между Ираном с одной стороны и коалицией США и Израиля с другой, которая в первые часы казалась многим экспертам кратким эпизодом, способным завершиться стремительным ударом, растянулась на сорок дней, после чего стороны вышли на перемирие. Эти сорок дней стали холодным душем для адептов «высокотехнологичных блицкригов». Вместо мгновенной развязки мир получил новую зону дестабилизации. Ущерб, нанесенный мировой экономике, блокировка торговых путей в Ормузском проливе и общая неопределенность бьют не только по непосредственным участникам боевых действий, но и по странам, находящимся за многие километры от эпицентра взрыва.

В этой атмосфере всеобщего бессилия и затянувшихся кризисов только один пример выделяется своей завершенностью, логикой и эффективностью — это победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и последующая антитеррористическая операция 2023 года. На фоне четырехлетних и сорокадневных тупиков в мире, азербайджанская модель выглядит как единственный в современной истории пример абсолютной победы, достигнутой в кратчайшие сроки с минимальными побочными издержками для региональной стабильности. Если мировые державы годами не могут найти выход из лабиринтов собственных противоречий, то Азербайджан продемонстрировал миру, что такое воля к восстановлению справедливости, подкрепленная реальной силой. Факторы, сделавшие эту победу неизбежной, заслуживают самого пристального изучения в международных политических институтах. В первую очередь, это беспримерный героизм и доблесть азербайджанского солдата, чья мотивация — освобождение родной земли — оказалась сильнее любых оборонных линий оккупанта.

Однако военная доблесть — это лишь часть уравнения. Решающим фактором успеха стала стратегия, лидерство и железная решительность Президента Ильхама Алиева. Глава государства выстроил уникальную политическую вертикаль, которая позволила консолидировать все ресурсы народа ради одной цели. Принципиальность Азербайджана в вопросе территориальной целостности была не просто риторикой, а долгосрочным курсом, который не менялся десятилетиями, несмотря на внешнее давление.

Анализируя идеи и тезисы Президента, ставшие фундаментом этой победы, мы видим глубокое понимание того, что международное право без силы остается лишь бумагой. Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюций Совета Безопасности ООН, которые оставались невыполненными тридцать лет. Его позиция «справедливость есть, но ее нужно завоевать» сегодня звучит как девиз для новой эпохи.

Президент Азербайджана продемонстрировал миру, что лидерство — это способность брать на себя ответственность в моменты, когда другие предпочитают бесконечные и бесплодные переговоры. Он доказал, что можно поставить агрессора на колени и принудить его к капитуляции, если за тобой стоит правда, сильная армия и единство народа. В то время как другие примеры вязнут в длительных неопределенностях, теряя контроль над ситуацией и экономикой, Ильхам Алиев ведет Азербайджан по пути стремительного возрождения Карабаха и Восточного Зангезура. Тот факт, что сегодня, спустя всего несколько лет после войны, на освобожденных землях строятся аэропорты, прокладываются дороги и возводятся «умные села», является лучшим доказательством того, что победа Азербайджана была еще и началом новой эры развития.

Мир 2026 года остро нуждается в примерах того, как конфликты могут быть завершены окончательно и справедливо. И в этом смысле опыт Азербайджана, его армейский профессионализм и политическое лидерство Президента Алиева служат эталоном, к которому будут стремиться все те, кто ценит суверенитет и реальную безопасность. Как подчеркнул сам глава государства, «не было в истории другой такой страны, которая одержала бы столь яркую, полную и абсолютную Победу, как наша».

Пока глобальные игроки ищут пути выхода из созданных ими же кризисов, Азербайджан уже находится в будущем, показывая, что решительность и верность национальным интересам — это единственный путь к настоящему, прочному и справедливому миру. Итогом этого процесса стало полное изменение геополитического ландшафта Южного Кавказа, где Азербайджан из страны, чьи территории были оккупированы, превратился в ключевого игрока, диктующего повестку мира, стабильности и сотрудничества во всем регионе и за его пределами.