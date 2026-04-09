В Стамбуле вновь задержан певец Юсуф Гюней

Популярный турецкий исполнитель Юсуф Гюней задержан в рамках полицейских операций, проводимых в отношении представителей турецкого шоу-бизнеса.

Турецкие СМИ сообщают, что задержание было осуществлено в рамках расследования, проводимого отделом по борьбе с наркотиками управления полиции Стамбула под координацией Генеральной прокуратуры города.

Согласно информации, в ходе мониторинга было установлено, что артист, будучи гостем одной из программ на цифровой платформе, делал высказывания, популяризирующие употребление напитка аяуаска, содержащего психоактивные вещества. В связи с этим было принято решение о его задержании 9 апреля 2026 года.

Сообщается, что ранее в рамках расследования в отношении известных лиц Юсуф Гюней уже проходил процедуру медицинской экспертизы — у него были взяты образцы крови и волос, а результаты теста на наркотические вещества оказались положительными.

