В Иране вновь заявили, что Моджтаба Хаменеи здоров и управляет страной

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и управляет страной.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

«Он находится в добром здравии и всё контролирует», - сообщил дипломат.

В ответ на вопрос о том, почему Хаменеи не появляется на публике, замглавы МИД призвал учитывать условия нынешней крайне опасной ситуации, когда США «в нарушение всех международных законов убили главу государства». Хатибзаде добавил, что партнеры США в Израиле не остановятся перед «убийством кого бы то ни было».

Ранее газета The Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение разведданные сообщила о том, что верховный лидер проходит лечение и не принимает участие в принятии решений.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли прежний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС