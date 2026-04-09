В Европе постепенно формируется тревожная картина: с каждым новым политическим циклом все отчетливее проявляется тенденция вмешательства бюрократии Брюсселя в выборы суверенных государств.

Под прикрытием защиты демократических норм эти попытки становятся частью стратегии давления на лидеров, которые стремятся защищать национальные интересы. В числе тех, на кого направлено это вмешательство, оказываются даже страны-члены Европейского Союза.

Наиболее ярким из последних примеров того, как национальные выборы могут превратиться в арену внешнего давления, сегодня можно привести Венгрию. Причем масштабы вмешательства настолько заметны, что привлекают внимание и вызывают критику международных игроков, включая дипломатов, политических аналитиков и высокопоставленных представителей иностранных государств.

Проблема внешнего влияния на исход парламентских выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля, вновь вышла на первый план в связи с недавним визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Американский вице-президент прибыл в Будапешт за несколько дней до голосования. Во время совместной пресс-конференции после переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном он подверг Брюссель резкой критике, открыто обвинив ЕС в неприкрытом вмешательстве в избирательную кампанию. Вэнс заявил, что считает беспрецедентным масштаб внешнего влияния на политическую ситуацию в Венгрии.

Он открыто обвинил Брюссель в попытках искусственно затормозить развитие венгерского народа лишь на том основании, что им не нравится лидер, ставящий национальные интересы превыше всего: «То, что произошло в этой стране, то, что произошло во время этой избирательной кампании, — один из худших примеров иностранного интеллектуального вмешательства, которые я когда-либо видел. Бюрократы в Брюсселе пытались разрушить венгерскую экономику, пытались снизить энергетическую независимость Венгрии, пытались повысить цены для венгерских потребителей — все потому, что они ненавидят этого парня (Виктора Орбана)».

Отметив, что он прибыл в Будапешт, чтобы «послать сигнал» Брюсселю, Джей Ди Вэнс сказал: «Я действительно хотел послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе, которые сделали все, что могли, чтобы удержать народ Венгрии в подчинении, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на защиту народа Венгрии». «Но, знаете, я не думаю, что Виктор (Орбан) позволяет таким вещам на него влиять», — добавил он. Позднее, выступая на предвыборном митинге в Будапеште, вице-президент США назвал Орбана «человеком, который сделал больше, чем любой другой лидер в Европе, для успешного урегулирования войны между Россией и Украиной».

«Я здесь по одной простой причине. Потому что я восхищаюсь тем, за что вы боретесь. Вы боретесь за свою свободу, вы боретесь за свой суверенитет, и я здесь, потому что президент Трамп и я желаем вам успеха и боремся вместе с вами», — подчеркнул Вэнс.

Эти слова, прозвучавшие в самом сердце Венгрии, обнажили глубочайший раскол между трансатлантическим вектором нынешней администрации США и закостеневшей бюрократией Брюсселя. Высказывания американского вице-президента о том, что евробюрократы сделали все возможное для поражения национальных лидеров на выборах, стали официальным подтверждением того, что Вашингтон больше не намерен поддерживать либеральный диктат Европейского Союза.

Отчасти заявления Вэнса в Будапеште отражают более широкую критику европейской политики, которую он высказывал и ранее. Как известно, в прошлом году на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с громкой речью, резко раскритиковав Европу за миграционную политику, ограничения свободы слова и социальных сетей, цензуру и несправедливое аннулирование результатов выборов. Он осудил подход европейских чиновников к вопросам обеспечения целостности избирательных процессов, подчеркнув, что демократические системы должны быть достаточно устойчивыми, чтобы противостоять внешнему влиянию. Сложившуюся ситуацию Вэнс назвал «отходом Европы от ряда ее самых фундаментальных ценностей» и заявил, что самая большая угроза для континента исходит изнутри. Вэнс заявил, что страны Европы рискуют «совершить цивилизационное самоубийство», не справляясь с контролем своих границ и ограничивая свободу слова граждан.

На фоне такой политики Брюсселя, которая, по мнению критиков, фактически ведет континент к глубокому кризису, особое значение приобретает уникальный пример стран, активно сопротивляющихся давлению извне. Барьер на пути навязываемой евростратегии создают лидеры Венгрии, Чехии, Словакии, стремящиеся защищать свои национальные интересы и культурную идентичность, оберегать граждан и сохранять экономическую стабильность. Сегодня эти государства начинают восприниматься не как «бунтовщики на окраине ЕС», а как авангард новой Европы — Европы народов, способных защитить свой суверенитет и культурную идентичность.

Сегодня брюссельские политики, оставаясь верными соросовским традициям, пытаются дестабилизировать внутреннюю ситуацию в «непокорных» столицах. Те же методы используются в отношении Венгрии — зарубежные наблюдатели отмечали здесь классическую схему работы «пятой колонны»: организация протестной активности, манипулятивное вовлечение молодежи, использование сети подконтрольных НПО и СМИ для вбросов и создания атмосферы перманентного кризиса. Парадокс заключается в том, что, если бы подобные методы применялись в другом контексте, Брюссель немедленно назвал бы это «гибридной войной», угрожающей демократии.

Однако в последнее время этот евромеханизм стал давать сбои. Главным фактором, радикально ослабившим позиции Брюсселя, стало изменение позиции Вашингтона. Без поддержки американской администрации либеральные элиты Европы оказались в изоляции, вынужденные противостоять не только собственному консервативному электорату, но и неприятию со стороны Белого дома, который теперь видит в суверенных государствах Европы своих естественных союзников.

Сегодня предвыборная Венгрия вновь в центре внимания как яркий пример страны, где шаги Брюсселя по влиянию на избирательный процесс особенно заметны. Возникает естественный вопрос: что именно вызывает столь серьезное беспокойство европейских политиков? Одним из ключевых факторов, на который обращают внимание аналитики, является стратегический выбор Венгрии на международной арене, ее растущая близость к тюркскому миру.

Интеграция с Организацией тюркских государств (ОТГ), укрепление политических, экономических и культурных связей со странами тюркского мира, с которыми Венгрия связана исторически, возможно, воспринимаются Брюсселем как стратегический вызов. Этот процесс несет и более широкий культурно-цивилизационный сигнал, указывая на формирование новой геополитической оси, способной изменить баланс влияния на глобальной арене.

Присутствие Венгрии в тюркском ареале носит стратегический характер и выходит далеко за рамки формальной дипломатии. Оно придает дополнительный импульс евразийскому сотрудничеству и формирует своеобразный мост между Востоком и Западом. Речь идет о возникновении альтернативного центра притяжения, основанного не на абстрактных и зачастую жестких идеологических установках, а на прагматизме, взаимном уважении, общих интересах и исторической памяти. Сегодня Будапешт участвует в ключевых инициативах ОТГ, внося вклад в совместные проекты.

Особую роль в этом процессе играет Азербайджан, последовательно продвигающий модель открытого, прагматичного и инклюзивного тюркского сотрудничества. Именно такой подход делает ОТГ привлекательной платформой не только для стран-участниц, но и для партнеров за пределами тюркского пространства.

Как видно, происходящее вокруг Венгрии выходит далеко за рамки внутренней политики и отражает более глубокие трансформации. Речь идет о формировании новой реальности, в которой государства, отстаивающие национальные интересы, находят близкие им центры силы. Венгрия наглядно демонстрирует, что Европа больше не является пространством единой политической логики. Это меняет саму природу европейской политики — и именно это может вызывать настоящую тревогу Брюсселя.