На Солнце произошла новая вспышка

На Солнце произошла вспышка класса M.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ и данные российского Института прикладной геофизики (ИПГ).

«9 апреля в 11:47 по московскому времени (12:47 по бакинскому времени) была зафиксирована вспышка M1.0 в рентгеновском диапазоне», - говорится в сообщении.

Отметим, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность возрастает в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.