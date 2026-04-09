Установлена вина еще одной компании в пожаре в Ясамале, приведшем к гибели трех человек

Установлена причастность еще одной компании к пожару в Ясамальском районе, в результате которого погибли три человека.

Как передает 1news.az, об этом заявил известный адвокат Али Гамбаров — отец 7-летней Арзу Гамбарли, погибшей в этой трагедии.

Адвокат отметил, что уже получено заключение соответствующей экспертизы: «Довожу до вашего сведения, что, согласно заключению экспертизы, в гибели моей малолетней дочери в результате пожара, наряду с клиникой "Loft", установлена вина и компании "ivolt.az". Раз существует соответствующее заключение экспертизы по данному вопросу, то по какой причине руководство этой компании до сих пор не привлечено к ответственности?»

Отметим, что в результате пожара, произошедшего в многоэтажном жилом доме столицы в ноябре прошлого года, три человека погибли, еще 27 получили ранения.