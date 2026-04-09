Jony на Жара Music Awards обратился с призывом из-за наводнения в Дагестане - ВИДЕО

Популярный певец Jony (Джахид Гусейнли) стал лауреатом Жара Music Awards 2026 — ежегодной российской музыкальной премии, посвящённой главным достижениям поп-индустрии за прошедший год.

На премии Jony победил в номинации «Выбор VOICE» и, получая музыкальную награду, сделал заявление, связанное с разрушительным наводнением в Дагестане, призвав всех не оставаться равнодушными к этой проблеме.

«Мне один мой друг недавно сказал одну такую маленькую фразу. Он сказал, люди лечат. И это действительно так. Потому что человеку нужен человек. И вы знаете, я очень верю в добро. И прямо сейчас в нас очень сильно нуждается один народ — народ Дагестана. Вы, наверное, слышали о том, что там произошла катастрофа и наводнение. Верю и знаю, что мы все одно целое, мы едины. Призываю вас, протяните руку помощи людям, которым сейчас тяжело», — заявил Jony, обращаясь к аудитории и прося не проходить мимо сложившейся проблемы и делать пожертвования в фонд помощи.

