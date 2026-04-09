После скандальных стримов отца, двоих детей из Сумгайыта поместили в госучреждение

Фаига Мамедова15:25 - Сегодня
Двое из шести детей, отравившихся угарным газом в Сумгайыте, после прохождения лечения были разлучены с семьей и помещены в государственное детское учреждение.

Об этом в интервью Trend сообщил начальник отдела Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

По его словам, в настоящее время дети находятся под наблюдением: «Представители Госкомитета, социальные работники и психологи, а также сотрудники Исполнительной власти города Сумгайыт посетили семью и оценили ситуацию на месте. Двое пострадавших детей были размещены в государственное учреждение; состояние их здоровья регулярно контролируется, они проходят необходимые обследования».

Начальник отдела также отметил, что по факту происшествия правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

«В зависимости от итоговых результатов делу будет дана правовая оценка, о чем общественность будет проинформирована. В то же время государственные структуры предпринимают все необходимые шаги для обеспечения здоровья и социальной защиты детей. К этому процессу, наряду с Госкомитетом, привлечены комиссии по защите прав ребенка и другие профильные ведомства», - отметил Э. Сафаров.

Напомним, что 2 апреля стало известно об отравлении угарным газом шести детей из одной семьи. Трагедия вызвала скандал, когда отец семейства начал вести прямые трансляции в TikTok из больницы и с кладбища, используя смерть ребенка как повод для сбора средств.

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Пасхой

Мнение

Вызов «старой Европе»: почему курс Будапешта вызывает тревогу Брюсселя?

Общество

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 17°C

Мнение

От Украины до Ближнего Востока - мир в тупике войн. Азербайджан показал выход

Общество

В Баку временно перекроют некоторые дороги

В Баку временно ограничат движение транспорта на ряде улиц и проспектов

Апрельский снег и шквалистый ветер: фактическая погода в Азербайджане

В Азербайджане снижен срок прохождения сверхсрочной военной службы для военнослужащих-женщин

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

В Азербайджане супружеская измена может обойтись в 20 тысяч манатов

Несмотря на утрату: мать Влады Ахундовой простила виновника ДТП - вынесен приговор

Bona Dea vs Нигяр Кочарли: Клиника не является филиалом Liv Hospital?

Вандализм в сердце Баку: почему инцидент с киноцентром «Низами» важнее, чем кажется

Последние новости

СМИ: Переговоры Ирана и США могут состояться 11 апреля

Сегодня, 19:00

В Германии 4 573 предприятия заявили о банкротстве

Сегодня, 18:45

Ормузский пролив открыт и для американских судов, однако требуется согласие Ирана - МИД

Сегодня, 18:30

ЦАХАЛ: Ликвидирован высокопоставленный командир группы, связанной с «Хезболлой»

Сегодня, 18:15

В Баку временно перекроют некоторые дороги

Сегодня, 18:00

В Баку временно ограничат движение транспорта на ряде улиц и проспектов

Сегодня, 17:54

Апрельский снег и шквалистый ветер: фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 17:38

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Пасхой

Сегодня, 17:37

Главы МИД Азербайджана и Пакистана выразили надежду на успех переговоров в Исламабаде

Сегодня, 17:30

В Баку сотрудник госслужбы погиб, выпав с 15-го этажа

Сегодня, 17:27

Фархад Мамедов: Зачем надо было упоминать Карабах в беседе Путина и Пашиняна?!

Сегодня, 17:13

Иран настаивает на закреплении прекращения войны резолюцией СБ ООН

Сегодня, 17:08

В Азербайджане снижен срок прохождения сверхсрочной военной службы для военнослужащих-женщин

Сегодня, 17:07

На Солнце произошла новая вспышка

Сегодня, 17:04

Вызов «старой Европе»: почему курс Будапешта вызывает тревогу Брюсселя?

Сегодня, 16:45

Установлена вина еще одной компании в пожаре в Ясамале, приведшем к гибели трех человек

Сегодня, 16:40

Пезешкиан: удары Израиля по Ливану делают переговоры бессмысленными

Сегодня, 16:30

Агентство социальных услуг взяло под опеку детей, брошенных родителями в Товузе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:22

В Иране вновь заявили, что Моджтаба Хаменеи здоров и управляет страной

Сегодня, 16:12

Яшар Амашов назначен первым заместителем начальника Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности

Сегодня, 15:57
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40