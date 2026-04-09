После скандальных стримов отца, двоих детей из Сумгайыта поместили в госучреждение

Двое из шести детей, отравившихся угарным газом в Сумгайыте, после прохождения лечения были разлучены с семьей и помещены в государственное детское учреждение.

Об этом в интервью Trend сообщил начальник отдела Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

По его словам, в настоящее время дети находятся под наблюдением: «Представители Госкомитета, социальные работники и психологи, а также сотрудники Исполнительной власти города Сумгайыт посетили семью и оценили ситуацию на месте. Двое пострадавших детей были размещены в государственное учреждение; состояние их здоровья регулярно контролируется, они проходят необходимые обследования».

Начальник отдела также отметил, что по факту происшествия правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

«В зависимости от итоговых результатов делу будет дана правовая оценка, о чем общественность будет проинформирована. В то же время государственные структуры предпринимают все необходимые шаги для обеспечения здоровья и социальной защиты детей. К этому процессу, наряду с Госкомитетом, привлечены комиссии по защите прав ребенка и другие профильные ведомства», - отметил Э. Сафаров.

Напомним, что 2 апреля стало известно об отравлении угарным газом шести детей из одной семьи. Трагедия вызвала скандал, когда отец семейства начал вести прямые трансляции в TikTok из больницы и с кладбища, используя смерть ребенка как повод для сбора средств.