Bona Dea vs Нигяр Кочарли: Клиника не является филиалом Liv Hospital?

Генеральный директор и владелица сети книжных магазинов и издательства «Али и Нино» Нигяр Кочарли сообщила о новых подробностях судебного разбирательства с клиникой Liv Bona Dea Hospital.

Напомним, что ранее клиника инициировала судебное разбирательство против своей пациентки: общая сумма исковых требований к Нигяр Кочарли составляет 222 395 манатов. Данная сумма включает в себя возмещение материального ущерба в размере 218 886 манатов, государственную пошлину (509 манатов), а также расходы на юридическую помощь в размере 3 000 манатов.

На своей странице в социальной сети Facebook предпринимательница отметила, что в ходе заседания в Насиминском районном суде сторона истца не смогла документально подтвердить свою связь с известным международным брендом.

«Дорогие друзья, сегодня в Насиминском районном суде состоялось заседание по иску, поданному против меня клиникой Liv Bona Dea Hospital. Однако в ходе процесса выяснилось, что компания Bona Dea не представила суду ни одного документа, подтверждающего ее принадлежность к известной сети клиник Liv Hospital», - написала Н.Кочарли.

Как отметила предпринимательница, выбирая больницу для проведения операции, она обратилась именно туда, доверяя бренду Liv: «Напомню, что Liv Hospital - это международная сеть клиник, работающая по самым высоким стандартам. Если бы я знала, что Bona Dea не является филиалом Liv Hospital, я бы никогда к ним не обратилась. Следующее заседание назначено на 5 мая».

В свою очередь, редакция 1news.az обратилась за комментарием в клинику LIV Bona Dea Hospital.

Как отмечается в предоставленном нам ответе, на протяжении длительного времени распространяется контент, наносящий ущерб деловой репутации медицинского учреждения. В клинике подчеркнули, что данные сведения не опираются на официальные источники, не проверены и не соответствуют действительности.

«В ходе судебного процесса наш юрист отметил, что к следующему заседанию будет собран и представлен суду полный пакет правовых документов. Подчеркиваем, что все юридические документы, касающиеся деятельности госпиталя Liv Bona Dea и бренда Liv, имеются в наличии, оформлены в соответствии с законодательством и являются действительными», - указали в медучреждении.

Также в клинике добавили, что подобные публикации способствуют формированию ложного представления у общественности и не согласуются с принципами объективного информирования.

«Деятельность госпиталя Liv Bona Dea и бренда Liv осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством. Соответствующие правовые документы составлены на основании требований закона и имеют юридическую силу», - говорится в сообщении.

В завершение представители клиники призвали общественность ссылаться исключительно на официальную и подтвержденную информацию.

Стоит отметить, что на официальной странице медучреждения также указано, что больница Liv Bona Dea является одной из важнейших зарубежных инвестиций сети Liv Hospital, работающей в Турции с 2013 года.