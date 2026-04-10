Спустя 13 лет, в Азербайджан экстрадирован заказчик убийства иностранца

Заказавший убийство иностранца 13 лет назад экстрадирован в Азербайджан.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию Министерство юстиции.

Сообщается, что 10 апреля министерством была осуществлена экстрадиция в Азербайджан гражданина страны Али-заде Хаяла Мазахир оглу, объявленного Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджанской Республике в международный розыск еще 13 лет назад.

Согласно материалам дела, в 2013 году он в составе группы лиц по предварительному сговору заказал убийство иностранного гражданина В. Шильдера, пообещав за это крупную сумму денег. В результате исполнитель преступления Эльман Искендеров нанес В. Шильдеру множественные ножевые ранения, повлекшие его смерть. Али-заде обвиняется по статьям 120.2.1 и 120.2.5 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по заказу).

Местонахождение Али-заде было установлено в Объединенных Арабских Эмиратах, где он и был задержан. Учитывая вероятность его нахождения в ОАЭ, в 2023 году в соответствии с международными процедурами в это государство были направлены необходимые документы. В результате регулярных переговоров и после ареста обвиняемого была достигнута договоренность о его экстрадиции в нашу страну. Это, в свою очередь, еще раз подтверждает международный авторитет Азербайджана и то, что ОАЭ являются надежным партнером нашего государства.

Хаял Али-заде был доставлен из ОАЭ в Азербайджан ответственными сотрудниками Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы Министерства юстиции и, согласно решению суда об аресте, помещен в соответствующий следственный изолятор.

Министерство продолжает принимать необходимые меры в данной сфере.