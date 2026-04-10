Фонд возрождения Карабаха в числе 100 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики опубликовала ежегодные списки 100 крупнейших налогоплательщиков за 2025 год.

Составлены два отдельных рейтинга: по общей сумме налогов, уплаченных в государственный бюджет, и по сумме налоговых начислений без учёта косвенных налогов (НДС и акцизы). Включение в эти списки является добровольным — налогоплательщики дают согласие на публичное раскрытие информации о своих отчислениях.

Фонд возрождения Карабаха (QDF), юридическое лицо публичного права, присутствует в обоих списках. Фонд занял 43-е место в рейтинге, рассчитанном без учёта косвенных налогов (НДС и акцизов), и 74-е место по общей сумме уплаченных налогов.

Позиция QDF отражает доходность, обеспечиваемую за счёт ответственного управления средствами, пожертвованными донорами для поддержания миссии Фонда.

Прибыль, полученная Фондом благодаря эффективной инвестиционной деятельности, не только обеспечивает дополнительные финансовые ресурсы, необходимые для поддержания восстановительных работ на освобожденных территориях, но и через налогообложение непосредственно поддерживает государственный бюджет Азербайджана.

Общая сумма налоговых отчислений QDF за 2025 год составила 19 млн манатов, из которых 18,5 млн манатов приходится на налог на прибыль с инвестиционного дохода.

Следует пояснить, каким образом формируется этот доход. С момента создания QDF получил свыше 1,5 млрд манатов в виде добровольных пожертвований от частных и корпоративных доноров, что является подтверждением национальной солидарности азербайджанского народа в вопросе возрождения освобождённых территорий.

Полученные средства поэтапно направляются на проекты восстановления и развития освобожденных территорий, в соответствии с приоритетами Фонда и реализации государственной программы «Великое возвращение». Однако с целью обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости Фонда свободные средства размещаются в консервативные, низкорисковые инвестиционные инструменты, таких как облигации государства и государственных компаний, а также депозиты, размещённые в государственных и системно значимых банках. С целью не только сохранения имеющихся средств, но и формирования дополнительных финансовых ресурсов для выполнения миссии Фонда.

Являясь юридическим лицом публичного права, QDF не выплачивает дивидендов. Таким образом, каждый манат инвестиционного дохода укрепляет потенциал Фонда в финансировании проектов на освобождённых территориях — от восстановления культурного наследия и экологической реабилитации до развития человеческого капитала и поддержки возвращающегося населения.

По мере перехода процесса восстановления Карабаха и Восточного Зангезура от создания базовой инфраструктуры к экономической диверсификации и социальному развитию эти дополнительные ресурсы будут приобретать всё большее значение, позволяя Фонду расширять свой вклад.

Участие QDF в инициативе Налоговой службы по добровольному раскрытию информации отражает сложившийся подход Фонда к публичной отчётности.

Фонд с самого начала своей деятельности публикует аудированную финансовую отчётность и заключения независимых аудиторов на веб-сайте.

Действуя на основе доверия доноров, QDF рассматривает прозрачность не как привилегию, а как базовое обязательство перед широкой общественностью.

Отметим, что финансовая отчётность Фонда за 2025 год в настоящее время проходит аудит компанией PwC и будет опубликована по его завершении.