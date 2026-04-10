Вэнс ждет конструктивных переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ожидает конструктивных переговоров с иранской стороной в Пакистане.

«Мы ждем переговоров. Я думаю, они будут конструктивными», - сказал он журналистам. «Как заявил президент США [Дональд Трамп], если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, конечно, готовы протянуть им руку. Если они попытаются нас обмануть, то увидят, что переговорная группа не уступит», - добавил он.

Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по исламской республике не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, посредник между сторонами, пригласил их на переговоры 10 апреля. По данным иранского государственного телевидения, они, как ожидается, будут прямыми. Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, в состав американской делегации войдут Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.

Источник: ТАСС