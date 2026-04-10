В Баку на еще одном участке обеспечена безопасность пешеходов

На пересечении улиц Аждара Меликова и Маиса Асадова в Сабунчинском районе столицы обеспечена безопасность пешеходов.

Как сообщает 1news.az, об этом распространил информацию Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что с этой целью на указанном участке установлены и введены в эксплуатацию новые светофоры с пешеходными и транспортными секциями на двух Г-образных опорах.

Теперь пешеходы могут безопасно переходить дорогу, нажав кнопку на опоре и дождавшись включения зеленого сигнала светофора.