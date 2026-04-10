 Первый трейлер нового драматического сериала «IV Divar» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Первый трейлер нового драматического сериала «IV Divar» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:33 - Сегодня
Первый трейлер нового драматического сериала «IV Divar» - ВИДЕО

В сети представлен трейлер нового драматического сериала «IV Divar», который в ближайшее время будет показан в эфире AzTV.

Сюжет проекта разворачивается вокруг трагических событий, произошедших 30 лет назад в одном из бакинских посёлков. В центре истории - жестокое массовое убийство, случившееся в доме человека по имени Фахраддин за обычным обеденным столом.

«Спустя годы последствия той ночи продолжают оказывать влияние на судьбы героев. Несмотря на прошедшее время, события прошлого не теряют своей силы. Через три десятилетия вновь пересекаются пути двух людей, которые в детстве были связаны, но оказались разлучены» - отмечается в пресс-релизе AZTV. 

Ключевыми фигурами повествования становятся четыре персонажа, чьи жизненные линии, начавшись в разных точках, постепенно сходятся к одной истине. История развивается сразу в двух временных плоскостях - прошлом и настоящем, поднимая вопросы, на которые предстоит ответить как героям, так и зрителям: что есть истина, кто несёт ответственность за произошедшее и возможно ли избавиться от прошлого.

Создатели позиционируют «IV Divar» как драму о скрытых тайнах, сломанных судьбах и запоздалых откровениях. Дата премьеры сериала на данный момент не раскрывается - ожидается, что она будет объявлена в ближайшее время.

Читайте по теме: 

Поделиться:
257

Актуально

Общество

Международный аэропорт Гейдар Алиев обратился к пассажирам, вылетающим в ночь с 11 ...

Общество

Началось восстановление обрушившейся части крепостной стены в Ичеришехер - ФОТО

Политика

«Мост мира»: делегация из Армении прибыла в Азербайджан через сухопутную границу ...

Политика

Руководство Минобороны Азербайджана проследило за ходом тактических учений - ...

Общество

В скандальном конфликте вокруг балета «Легенда о любви» расставлены все точки над «i» - ФОТО

Трагическое ДТП в Гяндже: есть погибший и пострадавший

Началось восстановление обрушившейся части крепостной стены в Ичеришехер - ФОТО

Коммерческая недвижимость Avant уже в продаже: возможности для бизнеса в масштабном комплексе на 3000 семей! – ФОТО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Bona Dea vs Нигяр Кочарли: Клиника не является филиалом Liv Hospital?

В Азербайджане супружеская измена может обойтись в 20 тысяч манатов

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Несмотря на утрату: мать Влады Ахундовой простила виновника ДТП - вынесен приговор

Последние новости

«Грапарак»: Наблюдатели миссии ЕС проводят большую часть своего времени в развлекательных заведениях - ФОТО

Сегодня, 13:00

В скандальном конфликте вокруг балета «Легенда о любви» расставлены все точки над «i» - ФОТО

Сегодня, 12:55

В Иране допустили составление соглашения с Оманом о контроле над Ормузом

Сегодня, 12:50

Трагическое ДТП в Гяндже: есть погибший и пострадавший

Сегодня, 12:40

Началось восстановление обрушившейся части крепостной стены в Ичеришехер - ФОТО

Сегодня, 12:38

Коммерческая недвижимость Avant уже в продаже: возможности для бизнеса в масштабном комплексе на 3000 семей! – ФОТО

Сегодня, 12:28

Израиль пошел на переговоры с Ливаном под давлением США - СМИ

Сегодня, 12:25

ТуранБанк начал сотрудничество со швейцарским фондом responsAbility Investments AG

Сегодня, 12:24

Стармер заявил, что «сыт по горло» действиями Трампа и Путина

Сегодня, 12:15

Проект TRIPP остается в повестке США, заявляют в Госдепе

Сегодня, 12:13

Международный аэропорт Гейдар Алиев обратился к пассажирам, вылетающим в ночь с 11 на 12 апреля

Сегодня, 12:10

«Мост мира»: делегация из Армении прибыла в Азербайджан через сухопутную границу - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Руководство Минобороны Азербайджана проследило за ходом тактических учений - ФОТО

Сегодня, 11:43

На этой дороге вас могут оштрафовать на 100 манатов - ФОТО

Сегодня, 11:35

Первый трейлер нового драматического сериала «IV Divar» - ВИДЕО

Сегодня, 11:33

В Азербайджане экс-главу муниципалитета обвиняют в продаже 13 га земли по заниженной цене

Сегодня, 11:30

Декларирование подоходного налога в Азербайджане переходит в электронный формат

Сегодня, 11:23

Вашингтон примет на следующей неделе первые прямые переговоры Израиля и Ливана

Сегодня, 11:10

Служба электронной безопасности провела расследование на основании обращения из Венгрии

Сегодня, 11:05

В крупной партии пестицидов из Ирана выявлены нарушения - ФОТО

Сегодня, 10:58
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40