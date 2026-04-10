Первый трейлер нового драматического сериала «IV Divar» - ВИДЕО

В сети представлен трейлер нового драматического сериала «IV Divar», который в ближайшее время будет показан в эфире AzTV.

Сюжет проекта разворачивается вокруг трагических событий, произошедших 30 лет назад в одном из бакинских посёлков. В центре истории - жестокое массовое убийство, случившееся в доме человека по имени Фахраддин за обычным обеденным столом.

«Спустя годы последствия той ночи продолжают оказывать влияние на судьбы героев. Несмотря на прошедшее время, события прошлого не теряют своей силы. Через три десятилетия вновь пересекаются пути двух людей, которые в детстве были связаны, но оказались разлучены» - отмечается в пресс-релизе AZTV.

Ключевыми фигурами повествования становятся четыре персонажа, чьи жизненные линии, начавшись в разных точках, постепенно сходятся к одной истине. История развивается сразу в двух временных плоскостях - прошлом и настоящем, поднимая вопросы, на которые предстоит ответить как героям, так и зрителям: что есть истина, кто несёт ответственность за произошедшее и возможно ли избавиться от прошлого.

Создатели позиционируют «IV Divar» как драму о скрытых тайнах, сломанных судьбах и запоздалых откровениях. Дата премьеры сериала на данный момент не раскрывается - ожидается, что она будет объявлена в ближайшее время.

