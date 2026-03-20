15 новых сериалов на любой вкус для просмотра в праздничные дни - ФОТО - ВИДЕО

1news.az подготовил для читателей подборку новых сериалов, которые сделают праздничные выходные ещё уютнее и ярче.

С 20 марта в Азербайджане начинаются праздничные дни, посвящённые праздникам Новруз и Рамазан. Выходные продлятся 11 дней, и провести их интересно помогут свежие сериальные новинки, разные по жанру, сюжете и атмосфере, о которых мы расскажем далее.

«РЫЦАРЬ СЕМИ КОРОЛЕВСТВ»

Платформа – HBO

Жанр - фэнтези, боевик, драма, приключения (США)

Режиссеры: Оуэн Харрис, Сара Адина, Андреа Харкин

В главных ролях: Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл, Дэниэл Ингс, Шон Томас, Дэниэл Уэбб, Финн Беннетт, Дэниэл Монкс

Рейтинги: Кинопоиск – 8,2/10, IMDb – 8,8/10, Tomatometer – 94 %, Popcornmeter – 78%

Сюжет: Вестерос за 100 лет до борьбы Дейенерис Таргариен за Железный Трон. Наивный и отважный рыцарь сир Дункан Высокий знакомится с мальчиком по имени Эгг, который скрывает тайну своего происхождения. Сделав мальчишку своим оруженосцем, Дункан вместе с ним отправляется в путешествие по континенту, периодически попадая в различные передряги.

«СКАРПЕТТА»

Платформа - Amazon Prime Video

Жанр - триллер, драма, криминал, детектив (США)

Режиссеры: Дэвид Гордон Грин, Шарлотта Брандстром, Эллен Кёрас

В главных ролях: Николь Кидман, Джейми Ли Кёртис, Бобби Каннавале, Саймон Бейкер, Рози Макьюэн, Джейк Каннавале, Хантер Пэрриш

Рейтинги: Кинопоиск – 6,4/10, IMDb – 5,9/10, Tomatometer – 69%, Popcornmeter – 45%

Сюжет: Доктор Кэй Скарпетта - главный судмедэксперт штата Вирджиния. Она блестяще расследует преступления, но не может разобраться с личными отношениями, в том числе с сестрой Дороти, с которой у них немало взаимных обид и тайн.

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

Платформа - FX

Жанр - драма, мелодрама, биография (США)

Режиссеры: Джесси Перец, Кристл Роберсон, Джиллиан Робеспьер

В главных ролях: Сара Пиджон, Пол Энтони Келли, Грейс Гаммер, Наоми Уоттс, Бен Шенкман, Алессандро Нивола, Эрих Берген, Сидни Леммон, Лили Лестер, Ной Фернли

Рейтинги: Кинопоиск – 8,2/10, IMDb – 7,5/10, Tomatometer – 80%, Popcornmeter – 71%

Сюжет: История знакомства и отношений Джона Кеннеди-младшего, сына 35-го президента США, с Кэролин Бессетт, рекламным агентом дома мод Calvin Klein.

«МУЗЕЙ НЕВИННОСТИ»

Платформа - Netflix

Жанр - драма (Турция)

Режиссер: Зейнеп Гюнай

В главных ролях: Селахаттин Пашалы, Эйлюл Кандемир, Ойя Унустасы, Тильбе Саран, Неслихан Арслан, Эрджан Кесал, Джансель Эльчин

Рейтинги: IMDb – 7,5/10

Сюжет: В Стамбуле 1970-х годов запретная любовь богатого мужчины к продавщице перерастает в пожизненное путешествие, полное одержимости и тоски. Фильм основан на культовом романе лауреата Нобелевской премии Орхана Памука.

«МОЛОДОЙ ШЕРЛОК»

Платформа - Amazon Prime Video

Жанр - боевик, детектив, приключения (Великобритания)

Режиссеры: Гай Ричи, Андерс Энгстрем, Триша Брок

В главных ролях: Холли Кэттл, Рави Ауджла, Хиро Файнс Тиффин, Цэн Цзинэ, Нуман Аджар, Йен Мидлейн

Рейтинги: Кинопоиск – 7,3/10, IMDb – 7,6/10, Tomatometer – 84%, Popcornmeter – 83%

Сюжет: 1870-е годы. Шерлок Холмс, 19-летний студент Оксфордского университета, оказывается вовлечён в убийство. Шерлок берётся за своё первое расследование, чтобы избежать заключения, и раскрывает всемирный заговор.

«РЕКА МАДИСОН»

Платформа - Paramount+

Жанр - боевик, драма (США)

Режиссер: Кристина Ворос

В главных ролях: Мишель Пфайффер, Курт Рассел, Бо Гарретт, Эль Чепмен, Патрик Джей Адамс, Амайя Миллер, Алайна Поллак, Кевин Зегерс

Рейтинги: Кинопоиск – 7,3/10, IMDb – 7,9/10, Tomatometer – 61%, Popcornmeter – 71%

Сюжет: Сериал рассказывает о семье Клайберн из Нью-Йорка, чья жизнь кардинально меняется после трагической гибели близких в авиакатастрофе. В поисках исцеления и покоя они покидают мегаполис и переезжают в живописную долину реки Мадисон в центральной Монтане. Это проникновенная история о проживании горя, семейных узах и попытке начать жизнь с чистого листа на фоне суровых и величественных пейзажей современного Запада.

«ОГРАБЛЕНИЕ»

Платформа - Amazon Prime Video

Жанр - триллер, криминал (США)

Режиссеры: Хетти Макдональд, Сэм Миллер

В главных ролях: Софи Тёрнер, Джейкоб Форчун-Ллойд, Арчи Мадекве, Эндрю Ховард, Элли Джеймс, Джонатан Слингер, Гарри Мишель

Рейтинги: Кинопоиск – 6,7/10, IMDb – 7,0/10, Tomatometer – 77%, Popcornmeter – 66%

Сюжет: Зара Данн, инвестиционный трейдер в компании по управлению пенсионными накоплениями «Локмилл Кэпитал», вместе с коллегами оказывается в центре крупного ограбления, когда на их офис нападает банда вооружённых преступников. Бандиты заставляют трейдеров провести нужные им сделки на 4 миллиарда фунтов стерлингов, лишая денег всех вкладчиков. Детектив Рис Ковак пытается раскрыть преступление и установить личности преступников, и для этого он обращает своё внимание на Зару, которая проводила сделки и больше всех взаимодействовала с грабителями.

«КРАСОТА»

Платформа – FX

Жанр - ужасы, фантастика, драма, детектив (США)

Режиссеры: Майкл Аппендаль, Алексис Мартин Вудалл, Райан Мерфи

В главных ролях: Эван Питерс, Энтони Рамос, Джереми Поуп, Эштон Кутчер, Джессика Александр, Изабелла Росселлини, Роберт Хэррингтон

Рейтинги: Кинопоиск – 7,0/10, IMDb – 6,6/10, Tomatometer – 71%, Popcornmeter – 64%

Сюжет: Следователи Дрю Фостер и Кара Вон занимаются расследованием необычной болезни, которая проявляется через определённые красивые признаки, но в итоге приводит к летальному исходу. Эта интригующая задача усложняется тем, что дуэт становится мишенью для наёмного убийцы. Параллельно они стараются оставаться вне поля зрения коррумпированных государственных чиновников, которые, по всем признакам, могли спровоцировать эту эпидемию в рамках широкомасштабного заговора. В ходе своего расследования герои не только раскрывают мрачные тайны, но и сталкиваются с серьёзными моральными дилеммами.

«ПОХИЩЕННАЯ ДЕВУШКА»

Платформа - Paramount+

Жанр – триллер (Великобритания)

Режиссеры: Лаура Вэй, Бинду Де Стоппани

В главных ролях: Джилл Халфпенни, Алфи Аллен, Таллула Эванс, Викаш Баи, Нив Уолш, Леви Браун

Рейтинги: Кинопоиск – 6,3/10, IMDb – 6,4/10, Tomatometer – 80%, Popcornmeter – 47%

Сюжет: 17-летние сёстры-близнецы Эбби и Лили в последний день школы отправляются с друзьями отметить выпускной на заброшенном складе. Сёстры ссорятся, и Лили покидает вечеринку. Следовавший за Эбби на машине Рик Хансен, учитель английского языка в школе, предлагает подвезти Лили до дома и вскоре усыпляет её с помощью хлороформа. Пока родные переживают пропажу девушки, а полиция начинает поиски, Лили просыпается в тихом запертом подвале Рика.

«ВЛАДИМИР»

Платформа – Netflix

Жанр - драма, комедия (США)

Режиссеры: Шари Спрингер Берман, Франческа Грегорини, Роберт Пульчини

В главных ролях: Рэйчел Вайс, Лео Вудалл, Эллен Робертсон, Джон Слэттери, Джессика Хенвик, Мэтт Уолш, Кэйли Картер, Мириам Силверман

Рейтинги: Кинопоиск – 6,5/10, IMDb – 6,1/10, Tomatometer – 73%, Popcornmeter – 54%

Сюжет: 50-летняя преподавательница, профессор английского языка, увлекается загадочным молодым коллегой. Постепенно увлечение превращается в одержимость и приводит к сложным ситуациям и непредвиденным последствиям.

«ПОНИ»

Платформа – Peacock

Жанр - триллер, драма (США)

Режиссер: Сюзанна Фогель, Вьет Нгуен, Элли Панкив

В главных ролях: Эмилия Кларк, Хейли Лу Ричардсон, Эдриан Лестер, Артём Гильц, Николас Подани, Пётр Нинёвский. Эндрю Ричардсон, Луис Бойер

Рейтинги: Кинопоиск – 6,4/10, IMDb – 7,1/10, Tomatometer – 96%, Popcornmeter – 83%

Сюжет: Москва, 1977 год. Би и Твила, две работницы американского посольства, начинают работать на ЦРУ после загадочной гибели их мужей на территории СССР. Вместе они пытаются раскрыть заговор, который связан с трагедией.

«ПАМЯТЬ УБИЙЦЫ»

Платформа – FOX

Жанр - боевик, триллер, драма, криминал (США)

Режиссеры: Дэвид Петрарка, Тоа Фрейзер, Джон Фоусет

В главных ролях: Патрик Демпси, Майкл Империоли, Ричард Кларкин. Ал Сапиенца. Дженни Рэйвен, Дэниэл Дэвид Стюарт, Иэн Мэтьюз

Рейтинги: Кинопоиск – 6,3/10, IMDb – 6,9/10, Tomatometer – 50%, Popcornmeter – 68%

Сюжет: Анжело Ледда ведет двойную жизнь: он работает киллером и одновременно с этим изображает примерного семьянина. Внезапно врачи обнаруживают у Анджело болезнь Альцгеймера на ранней стадии, и он решает завязать с криминальной деятельностью.

«ЕГО И ЕЕ»

Платформа – Netflix

Жанр - триллер, драма, криминал, детектив (США)

Режиссеры - Аня Марквардт, Уильям Олдройд

В главных ролях: Тесса Томпсон, Джон Бернтал, Сунита Мани, Пабло Шрайбер, Марин Айрленд, Ребекка Риттенхаус, Кристал Фокс, Кристен Максвелл

Рейтинги: Кинопоиск – 7,4/10, IMDb – 7,2/10, Tomatometer – 69%, Popcornmeter – 62%

Сюжет: Анна Эндрюс, тележурналистка из Атланты, возвращается в дело спустя год отсутствия. За это время Анна лишилась должности главной ведущей программы новостей, и, чтобы вернуть работу, она вызывается сделать репортаж в своём родном городе Далонеге об убийстве женщины. В родном городе она вновь встречает своего отдалившегося мужа, переехавшего из Атланты детектива Джека Харпера, которому поручено расследование убийства. Супруги относятся друг к другу с подозрением и соревнуются в расследовании дела.

«ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»

Жанр - триллер, драма (Великобритания)

Режиссер: Марк Манден

В главных ролях: Уинстон Сойерс, Локс Пратт, Дэвид Маккенна, Айк Талбут, Томас Коннор, Корнелиус Брэндрет, Том Пейдж-Тернер, Фредди Ли-Грэй, Бо Томпсон

Рейтинги: Кинопоиск – 6,7/10, IMDb – 6,7/10, Tomatometer – 91%, Popcornmeter – 60%

Сюжет: После авиакатастрофы группа школьников оказывается на тропическом острове без взрослых. Ральфа избирают лидером, и с помощью умного Хрюши он стремится поддерживать порядок и цивилизацию. Джек, ответственный за сигнальный костер, все больше сосредотачивается на охоте и борьбе за власть. Это приводит к напряженности внутри группы, постепенно погружая мальчиков из надежды и порядка в хаос и трагедию.

«ДИНОЗАВРЫ»

Платформа – Netflix

Жанр - документальный, история (США, Великобритания)

Режиссер: Ник Шулингин-Джордан

В главных ролях: Морган Фриман

Рейтинги: Кинопоиск – 7,9/10, IMDb – 7,6/10, Tomatometer – 100%, Popcornmeter – 73%

Сюжет: Этот эпический документальный сериал исследует 165 миллионов лет господства динозавров - от самых первых до самых последних - и силы, которые влияли на их эволюцию.

