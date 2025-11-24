 Возрождение классики на телеэкране: Сериал «Dirilən adam» открывает новый этап развития азербайджанских сериалов - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Возрождение классики на телеэкране: Сериал «Dirilən adam» открывает новый этап развития азербайджанских сериалов - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:52 - Сегодня
Возрождение классики на телеэкране: Сериал «Dirilən adam» открывает новый этап развития азербайджанских сериалов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня мир продолжает переживать настоящий бум сериалов: зрители с увлечением следят за разворачивающимися на экранах историями - будь то традиционное телевидение или стриминговые платформы.

Этот тренд не обошёл стороной и Азербайджан, где за последние годы вышло несколько заметных сериалов («Əqrəb mövsümü», «Vətəndaş A» и т.д.), которые стали настоящим прорывом, привлекли внимание широкой аудитории и активно обсуждаются в социальных сетях. Хотя локальная индустрия пока ещё не заявляет о себе громко на международном уровне, она развивается стремительно, демонстрируя растущий интерес к качественным телевизионным историям и большой потенциал для будущих проектов.

Одним из таких проектов, который точно привлечёт внимание, станет состоящий из 150 эпизодов сериал «Dirilən adam» (Воскресший человек), премьера которого состоится 1 декабря на телеканале AZTV. Отметим, что этот сериал станет первым ежедневным многосерийным проектом в истории AZTV. Новые серии будут выходить с понедельника по пятницу в 22:00, что позволит зрителям следить за развитием сюжета практически каждый день и активно обсуждать события в социальных сетях.

Множество успешных сериалов в мире создаются по известным литературным произведениям, в том числе и классическим. Среди них - «Игра престолов» (по циклу Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и огня»), «Шерлок» (по произведениям Артура Конан Дойля), «Анна Каренина» (по роману Льва Толстого) и «Гордость и предубеждение» (по роману Джейн Остин).

Проект «Dirilən adam» не стал исключением - основу сериала составил одноимённый роман выдающегося азербайджанского писателя Мир Джалала Пашаева, впервые изданный как отдельная книга в 1935 году. При этом команда сценаристов (Пярвиз Сеидли, Жаля Новруз, Кямал Гусейнли) адаптировала этот классический текст под современные реалии: сюжет переработан так, чтобы быть близким и понятным сегодняшним зрителям, а ключевые темы - социальное и моральное возрождение личности и общества - звучат в новом, актуальном ключе.

Главные роли в сериале сыграли заслуженные артисты Азербайджана Санубар Искендерли и Физули Гусейнов, а также Ясин Хязи и Гюнай Гасан. Режиссером-постановщиком сериала выступил Бахрам Ягублу, оператором-постановщиком – Агшин Рзаев. «Dirilən adam» спродюсирован Ниджатом Гасанлы и Нармин Ханкишиевой, руководители проекта Гамид Асадзаде и Шовкет Магеррамова.

«Dirilən adam» - это не просто очередная экранизация известного произведения. Мы взялись за произведение Мир Джалала Пашаева, потому что оно удивительным образом актуально звучит именно сегодня. Мир Джалал с тонкой иронией и доброй мудростью показал слабости общества, человеческие пороки, но также и силу изменений, когда человек действительно хочет стать другим. Это история о человеке, который получает шанс заново взглянуть на свою жизнь, переосмыслить свои ошибки и понять, что действительно важно. И, мне кажется, каждый из нас хотя бы раз в жизни проходит через такое внутреннее пробуждение», - отмечает в комментарии 1news.az главный продюсер AZTV Назиля Бабаева.

По словам Н.Бабаевой, команда, работающая над проектом «постаралась соединить уважение к классике с современным темпом и визуальным стилем»: «Это динамичная, эмоциональная, очень честная история. Плюс в сериале задействованы любимые зрителями актеры. Они делают невероятную работу - проживают свои роли так, чтобы зритель чувствовал каждую эмоцию, становился соучастником событий. Кроме того, «Dirilən adam» - это сериал о нашей культуре, о человеческой совести, о втором шансе. Поэтому он будет одинаково понятен и старшему поколению, и молодёжи».

Отвечая на вопрос о том, почему азербайджанскому зрителю стоит обратить внимание на проект «Dirilən adam», главный продюсер AZTV отметила следующее: «Мне кажется, этот проект может зацепить тем, что он рассказывает о нас самих - о наших страхах, надеждах, выборе и ответственности. И поэтому стоит хотя бы начать его смотреть. Дальше сериал уже сам удержит зрителя».

«Меня всегда привлекала классика и её современные интерпретации – я с большим интересом слежу за подобными проектами на телевидении. Особенно приятно видеть, что у нас также обратились к классическим произведениям, в данном случае к роману «Dirilən adam». Я вновь прочла его и смогла взглянуть на историю под другим углом, заметив новые смыслы и нюансы, которые раньше могли ускользнуть. Это переосмысление классики на современный лад, её адаптация к сегодняшнему восприятию зрителя и легло в основу сериала, придавая знакомой истории свежий, актуальный облик, делая её понятной и близкой современному зрителю», - отмечает в комментарии 1news.az исполнительница одной из главных женских ролей в сериале заслуженная артистка Азербайджана Санубар Искендерли.

Кадр из трейлера сериала «Dirilən adam»

Рассказывая о своей роли в «Dirilən adam», С.Искендерли отмечает следующее: Моя героиня Хявяр - сильная и гордая женщина, для которой семейные ценности стоят превыше всего. Такие роли всегда вызывают у меня особый интерес, ведь они позволяют показать сложность внутреннего мира женщины, её силы и уязвимости одновременно. У Хявяр двое детей, а муж - изменщик, и через эту историю мы раскрываем эмоциональные переживания, которые знакомы многим».

Отдельно актриса отмечает команду, работающую над проектом: «Они просто замечательные. Каждый человек на площадке вкладывает душу в сериал, и актёры – настоящие молодцы. На съёмках было много кинематографических моментов, которые отличались от привычной «сериальной» динамики, и именно это делало работу интересной и вдохновляющей».

«Дорогие зрители, если вам близка классика, и вы любите видеть её в новом свете, с современным переосмыслением и свежим взглядом на знакомые истории, обязательно посмотрите этот сериал - он точно не оставит вас равнодушными!» - подытоживает Санубар Искендерли.

Сюжет: Гадыр и Гумру - счастливая семья. Бабир, влиятельный человек в их районе, влюбляется в Гумру и пытается разными способами отобрать её у Гадыра, которого отправляет работать в отдалённое место, надеясь устранить его. Однако Гадыр, пережив покушение, возвращается в город, чтобы отомстить.

Отметим, что всю интересующую вас информацию о сериале «Dirilən adam» зрители могут получить, подписавшись на официальные страницы проекта в социальных сетях Instagram, Facebook и TikTok.

