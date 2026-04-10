Азербайджан и Беларусь договорились о взаимном признании водительских прав

Азербайджан и Беларусь будут взаимно признавать водительские удостоверения.

Как передает 1news.az со ссылкой на oxu.az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и обмене водительских удостоверений», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, между двумя странами станет возможным взаимное признание и обмен водительских удостоверений.

Отмечается, что основной целью подписания соглашения является повышение безопасности автомобильных перевозок, улучшение дорожного движения, а также обеспечение взаимного признания и упрощенного обмена прав между двумя государствами.

В соответствии с соглашением, стороны взаимно признают действующие постоянные водительские удостоверения, выданные компетентными органами в соответствии с национальным законодательством своих государств. Положения документа регулируют право на обмен прав без прохождения квалификационных экзаменов, порядок подачи заявлений, оплату установленных внутренних пошлин, эквивалентность категорий, обмен образцами документов, определение уполномоченных органов, передачу необходимых данных, разрешение разногласий и другие вопросы.

После обсуждения законопроект был принят в одном чтении.