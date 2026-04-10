«Объединение неизбежно»: Си Цзиньпин провел встречу с лидером оппозиционной партии Тайваня 

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провел встречу в Пекине с председателем тайваньской оппозиционной партии "Гоминьдан" Чжэн Ливэнь, сообщают азиатские СМИ.

"Не важно, какая складывается международная ситуация (...). В любом случае великая волна сближения и объединения соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива не изменится. Это исторически неизбежно", - сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что "независимость Тайваня" является главной причиной напряженности в Тайваньском проливе".

"Мы решительно не потерпим этого и не допустим этого", - добавил он.

В ответ на это Чжэн Ливэнь заявила, что они "совместно запустят проект возрождения китайской цивилизации". Она также заверила, что "народы, живущие по обе стороны пролива, (...) будут уважать друг друга и двигаться навстречу друг другу".

Западные СМИ отмечают, что встреча председателя КНР с представителями тайваньских партий - редкое событие. Это первый контакт Си Цзиньпина и лидера партии "Гоминьдан" за последнее десятилетие.

Чжэн Ливэнь прибыла на материковую часть Китая ранее на этой неделе, она посетила ряд городов, в том числе Нанкин.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а остров Тайвань остался под контролем партии "Гоминьдан" и под управлением Китайской Республики. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

