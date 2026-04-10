Кто будет обязан проходить проверку у нарколога при приеме на работу?

При приеме на работу граждане будут обязаны представлять заключение о медицинском освидетельствовании, выданное государственным наркологическим медицинским учреждением.

Как передает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, при заключении трудового договора на рабочих местах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, влияющими на здоровье работника, а также в целях охраны здоровья населения в пищевой промышленности, общественном питании, здравоохранении, торговле и на других аналогичных объектах работники должны представлять медицинскую справку о состоянии здоровья.

Согласно законопроекту, при приеме на работу по профессиям и должностям, предусматривающим ограничения для наркологических больных (перечень которых определяется соответствующим органом исполнительной власти), работники будут обязаны представлять заключение о медицинском осмотре (освидетельствовании), выданное государственным наркологическим медицинским учреждением.

Прием работника на соответствующие профессии и должности без указанных справки и заключения будет запрещен.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.