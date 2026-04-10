МЧС приостановило работу магазина одежды в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО

В Сумгайыте приостановлена деятельность магазина одежды.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в магазине одежды «Tinderyol Baku», расположенном по адресу: город Сумгайыт, 43-й квартал, был выявлен ряд недостатков в сфере пожарной безопасности.

В связи с выявленными фактами грубого нарушения норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановлении деятельности магазина. Копия соответствующего документа была вручена представителю объекта.