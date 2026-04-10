Эмиссар Хаменеи: Иран потребует репараций от США и их союзников за ущерб

Тегеран будет добиваться от США и их союзников репараций за нанесенный ударами ущерб, а в случае отказа компенсирует его за счет изъятия американских активов и собственности.

Об этом ТАСС заявил представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

Он напомнил, что одним из десяти пунктов плана Ирана по прекращению огня, который был принят Вашингтоном, является пункт о репарациях за ущерб. "Мы заставим их заплатить, они должны заплатить. Если они не заплатят, мы знаем, как получить компенсации из их активов или их собственности", - сказал он.

"Они должны заплатить за это [ущерб], потому что без всякой причины напали на Иран", - подчеркнул представитель верховного лидера. Эмиссар сообщил, что только в Тегеране разрушено 37 тыс. домов. "В столице Ирана, Тегеране, 37 тыс. домов [разрушено]. Кроме того, здесь [разрушено] много больниц, много университетов, также погибло много мирных жителей. Они все разрушили. И теперь им придется за это заплатить", - сказал он.

Отвечая на вопрос, с каких стран Тегеран требует компенсации, представитель верховного лидера Ирана отметил, что кроме США и Израиля, с тех, кто поддерживал их. "Не только они [США и Израиль], но и те страны, которые поддерживали их, должны будут заплатить [Ирану за ущерб]", - указал он.