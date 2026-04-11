Арег Кочинян: Экспертам Армении, Азербайджана и Грузии нужно встречаться в трехстороннем формате

Экспертные сообщества Армении, Азербайджана и Грузии имеют много тем для обсуждения в трехстороннем формате.

Об этом заявил координатор Инициативы «Мост мира» с армянской стороны, президент Армянского совета Арег Кочинян на пресс-конференции в Габале по итогам встречи представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.

«В прошлом году в Тбилиси прошла встреча на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении и Грузии. Мы на экспертном уровне взяли за основу эту встречу, так как давно говорили, что нужна такая встреча и работа в трехстороннем формате. Есть очень много тем для обсуждений. Это окружающая среда, это внешняя политика, это риски, это транспорт и логистика, экономика и так далее», - отметил он.

По словам Кочиняна, сегодня имеются все предпосылки для регионального формата сотрудничества.

Он считает, что усилению интеграции на Южном Кавказе способствует и нынешняя геополитическая ситуация в мире.

Источник: Report