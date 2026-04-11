В Баку будут разделены сети технического и питьевого водоснабжения

В Баку будут реализованы проекты по разделению сетей технического и питьевого водоснабжения.

Об этом в интервью Report заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микайылов.

Он обратил внимание, что вода из рек подается в сеть питьевого водоснабжения после серьезных этапов очистки, в связи с чем использование этой воды в технических целях нецелесообразно.

"Вода, забираемая из рек, подается в сеть после прохождения серьезных этапов очистки и только после этого становится пригодной для питья. Использование же этой воды для орошения, охлаждения или других технических целей не столь целесообразно. В поселке Говсаны имеется наша очистная установка. Ведутся работы по ее реабилитации, технико-экономическое обоснование уже завершено, и после обеспечения финансирования начнутся строительные работы. Здесь предусматривается повторное использование полученной воды в технических целях в промышленности и сельском хозяйстве. Ориентировочно ввод в эксплуатацию предусмотрен в течение 1–2 лет. Направления использования этой воды также уже определены", - сказал З. Микайылов.

По словам главы ADSEA, аналогичный подход будет применен и к другим проектам:

"Так, на 9 новых планируемых очистных сооружениях также предусмотрено повторное использование воды. Сеть технического водоснабжения должна быть полностью отделена от системы питьевого водоснабжения. Незаконные подключения к сети технического водоснабжения могут создавать риск для здоровья. Поэтому эти системы должны строиться на отдельной инфраструктуре и использоваться исключительно по назначению".

З. Микайылов также рассказал о планах модернизировать очистное сооружение в промышленной зоне в Сумгайыте, а также построить новое очистное сооружение мощностью 100 тысяч кубометров в сутки.

"Эта вода будет использоваться в технических целях. Такой же подход будет применен и в Алятской экономической зоне. Там также ведется проектирование очистного сооружения, и планируется начало его строительства. На данной территории определены сферы, нуждающиеся в технической воде", - заключил он.