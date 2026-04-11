Нетаньяху отстранил Испанию от координационного центра по Газе, обвинив Мадрид во «враждебности»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Испанию в ведении «дипломатической войны» против Израиля и отстранил Мадрид от участия в координационном центре, осуществляющем надзор за режимом прекращения огня в Газе.

В видеообращении, опубликованном на платформе X в пятницу, Нетаньяху заявил, что Израиль не будет «молчать перед лицом тех, кто нападает на нас».

«Испания опозорила наших героев — солдат ЦАХАЛ, солдат самой моральной армии в мире. Поэтому сегодня я дал указание вывести представителей Испании из координационного центра в Кирьят-Гате, поскольку Испания неоднократно выбирала путь противостояния с Израилем», — заявил он.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар также выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса, обвинив его правительство в том, что оно возводит на Израиль и его армию «кровавый навет».

«Навязчивая антиизраильская предвзятость Испании под руководством Санчеса настолько вопиюща, что она полностью утратила способность играть конструктивную роль в реализации мирного плана президента США и действующего в его рамках центра», — написал он на X.

Отношения двух стран ухудшаются уже несколько лет. В 2024 году Испания признала государство Палестина, а левоцентристское правительство Санчеса последовательно выступало против политики Израиля на оккупированных территориях. Кроме того, Мадрид выступил против американо-израильской войны с Ираном, начавшейся 28 февраля, и закрыл испанское воздушное пространство для американских самолётов, задействованных в этой войне.

Гражданско-военный координационный центр (CMCC) — американская база, созданная в рамках 20-пунктного плана Дональда Трампа по прекращению войны в Газе — отвечает за мониторинг режима прекращения огня и содействие доставке гуманитарной помощи в анклав. США создали его в октябре как площадку для совместной работы военных и дипломатов различных стран совместно с Израилем и США по вопросам безопасности и гуманитарной ситуации в Газе.

Несмотря на режим прекращения огня, Израиль продолжает практически ежедневные удары по Газе, а ограничения на поставки жизненно необходимой помощи сохраняются.

По материалам Al Jazeera