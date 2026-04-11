 Нетаньяху: Операция против Ирана еще не завершилась | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Нетаньяху: Операция против Ирана еще не завершилась

First News Media23:05 - 11 / 04 / 2026
Нетаньяху: Операция против Ирана еще не завершилась

Израиль и США в ходе операции против Ирана предотвратили создание ядерной бомбы, тем самым устранив экзистенциальную угрозу.

Как передают израильские СМИ, об этом в видеобращении заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Операция еще не закончилась, но уже сейчас можно с уверенностью сказать: мы добились исторических успехов. Мы начали эту кампанию, потому что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия и возможности производить сотни ракет в день. Две экзистенциальные угрозы, которые нависли над нами, должны были исчезнуть", - подчеркнул оню

По его словам, в Иране всё еще есть обогащенный уран, который необходимо вывезти: "Либо это произойдет по соглашению, либо это произойдет другими способами".

Источник: Report

Поделиться:
604

Актуально

Политика

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ ...

Политика

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по круглому столу в рамках Инициативы «Мост ...

Политика

Хикмет Гаджиев встретился в Габале с представителями Инициативы «Мост мира» - ...

Общество

В Баку и на Абшероне завтра будет ветрено

В мире

СМИ: Делегации Ирана и США продолжают обмен письменными сообщениями - ОБНОВЛЕНО

Нетаньяху: Операция против Ирана еще не завершилась

Папа Римский Лев XIV осудил «безумие всемогущества»

СМИ: Иран считает, что США выдвигают чрезмерные требования

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на израильские удары по Ливану, где погибли более 100 человек

Трамп Ирану: «Откройте чер*ов пролив или будете жить в аду»

В Турции задержали причастных к нападению на генконсульство Израиля - ОБНОВЛЕНО

Чарльза III заподозрили в том, что он стал мусульманином

Последние новости

Православные христиане в Азербайджане отмечают Пасху

Сегодня, 00:01

Поножовщина в Тертере: убит 27-летний мужчина

11 / 04 / 2026, 23:42

СМИ: Делегации Ирана и США продолжают обмен письменными сообщениями - ОБНОВЛЕНО

11 / 04 / 2026, 23:20

Нетаньяху: Операция против Ирана еще не завершилась

11 / 04 / 2026, 23:05

В Азербайджане начато строительство завода по опреснению морской воды

11 / 04 / 2026, 22:40

Папа Римский Лев XIV осудил «безумие всемогущества»

11 / 04 / 2026, 22:17

СМИ: Иран считает, что США выдвигают чрезмерные требования

11 / 04 / 2026, 21:55

В Баку будут разделены сети технического и питьевого водоснабжения

11 / 04 / 2026, 21:50

Делегации Ирана и США провели два раунда переговоров

11 / 04 / 2026, 21:32

Заур Микайылов: Незаконные подключения - одна из главных причин проблем в секторе водоснабжения Баку

11 / 04 / 2026, 21:21

Глава ADSEA: Построить инфраструктуру, рассчитанную на объем осадков, который наблюдался на днях в Баку, практически невозможно

11 / 04 / 2026, 21:14

Макрон заявил о готовности поддержать безопасность судоходства в Ормузском проливе

11 / 04 / 2026, 20:35

В реке Кура повысился уровень воды

11 / 04 / 2026, 20:18

В Баку и его поселках проведен субботник - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

11 / 04 / 2026, 20:00

Пезешкиан: Каким бы ни был исход переговоров, правительство твердо стоит на стороне народа

11 / 04 / 2026, 19:43

Работой Мерца недовольны 70% немцев

11 / 04 / 2026, 19:35

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8

11 / 04 / 2026, 19:10

Новым президентом Ирака стал Низар Амиди

11 / 04 / 2026, 19:05

Tasnim: Переговоры Ирана и США в Исламабаде могут быть продлены еще на один день

11 / 04 / 2026, 18:52

В Баку и на Абшероне объявлены желтое и оранжевое предупреждения

11 / 04 / 2026, 18:45
Все новости
1news TV

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40