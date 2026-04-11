Глава МИД Пакистана надеется на конструктивный диалог США и Ирана в Исламабаде

Глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар надеется, что США и Ирану удастся провести конструктивные переговоры в Исламабаде.

«Вице-премьер, министр иностранных дел выразил надежду на то, что стороны будут вести конструктивный диалог, и подтвердил желание Пакистана продолжать содействовать сторонам в достижении прочного и долговременного решения конфликта», - говорится в сообщении МИД Пакистана, распространенном в субботу в соцсети Х.

Ранее иранская и американская делегации прибыли в Исламабад, где, как ожидается, пройдут их переговоры при посредничестве Пакистана.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также входят спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Накануне в пакистанскую столицу прибыла и иранская делегация, которую возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Вместе с ним в Исламабад прибыл глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Источник: Интерфакс