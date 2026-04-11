Делегации Ирана и США прибыли в Исламабад

Делегация Исламской Республики во главе со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом прибыла в столицу Пакистана, Исламабад, для проведения переговоров с США.

Как сообщает Fars, в состав делегации входят члены комитетов по безопасности, политике, обороне, экономике и праву. Отмечается, что Галибафа сопровождают министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан, а также председатель Центрального банка Абдольнасер Хеммати.

По информации агентства, в Исламабад также прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.