Дорожная полиция предупредила водителей

First News Media13:40 - Сегодня
Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Отмечается, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны ожидается изменение погоды - усиление ветра и осадки различной интенсивности. Такие условия могут негативно сказаться на безопасности дорожного движения и создать дополнительные риски.

В связи с этим дорожная полиция призвала всех участников движения быть более внимательными и строго соблюдать правила.

Отмечается, что в дождливую и ветреную погоду водителям следует выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и необоснованных обгонов. Фары и световые приборы автомобиля должны быть исправны, ближний свет должен быть включен постоянно. При ухудшении видимости противотуманные фары следует использовать только при необходимости, не ослепляя встречных водителей дальним светом.

Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и проявлять особую осторожность в условиях ограниченной видимости.

Также подчеркивается, что сильный ветер создает повышенную опасность для водителей двухколесного транспорта - мопедов, мотоциклов и скутеров, увеличивая риск потери управления и опрокидывания.

В полиции добавили, что ответственное поведение всех участников движения, взаимное уважение и внимательность играют ключевую роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий.

В мире

Переговоры Ирана и США провалились: что произошло за закрытыми дверьми в ...

Общество

В Баку и на Абшероне будет пасмурно и ветрено

Общество

Сегодня в Баку и регионах состоится выпускной экзамен для свыше 52 тыс. школьников

Политика

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю Пасхи

Общество

Дорожная полиция предупредила водителей

В Баку и на Абшероне будет пасмурно и ветрено

В Тертере задержан подозреваемый в совершении убийства

В село Гонагкенд, отрезанное от райцентра из-за повреждения автодороги, доставлено продовольствие — ВИДЕО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

В Азербайджане прогнозируются дожди и снег

Bona Dea vs Нигяр Кочарли: Клиника не является филиалом Liv Hospital?

Юсиф Эйвазов вызван в министерство культуры

Оператор Bakıkart обратился к пассажирам, оплачивающим проезд банковской картой

Дорожная полиция предупредила водителей

Глава делегации Ирана: Американцам не удалось завоевать наше доверие в этом раунде переговоров

Парламентские выборы в Венгрии - рекордная явка и заявление Орбана

В Иране пообещали за один-два месяца восстановить до 80% мощностей НПЗ

В Баку и на Абшероне будет пасмурно и ветрено

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Bloomberg: Через Ормузский пролив не смогли пройти два крупных танкера

В Тертере задержан подозреваемый в совершении убийства

В село Гонагкенд, отрезанное от райцентра из-за повреждения автодороги, доставлено продовольствие — ВИДЕО

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 81 см - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Турции задержали известных блогеров и представителей шоу-бизнеса

Переговоры Ирана и США провалились: что произошло за закрытыми дверьми в Исламабаде?

В Каспийском море произошло землетрясение

МЧС предупредило об опасностях в связи с ожидаемой неустойчивой погодой

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

МИД Ирана: Никто не ожидал, что соглашение будет достигнуто по итогам одной встречи

Сегодня в Баку и регионах состоится выпускной экзамен для свыше 52 тыс. школьников

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю Пасхи

Вэнс покинул Пакистан после заявления об отсутствии сделки с Ираном

Православные христиане в Азербайджане отмечают Пасху

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

