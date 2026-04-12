Путин и Пезешкиан по телефону обсудили обстановку на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:08 - Сегодня
Иран может достичь договорённости с США.

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Если Вашингтон будет соблюдать международные нормы и учитывать «красные линии» Тегерана, то Иран может достичь справедливого соглашения с США. Наши «красные линии» — это национальные интересы и права иранского народа. Иран полностью готов к достижению сбалансированного и справедливого соглашения, обеспечивающего мир и стабильную безопасность в регионе», — подчеркнул президент Ирана.

16:26

Состоялся телефонный разговор президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке», — сказано в публикации Кремля.

Также главы государств обсудили ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.

Источник: РИА Новости

