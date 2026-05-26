Хаменеи: для США не останется ни одного безопасного места на Ближнем Востоке

США отныне не смогут использовать ближневосточные страны в качестве щита для своих военных баз в регионе и не найдут для себя ни одного безопасного места.

Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи.

«Несомненно одно — стрелки времени не повернутся вспять, и народы и страны региона больше не будут щитом для американских баз. Помимо того, что у США больше не останется безопасного места для своих интриг и военных баз в регионе, они с каждым днем все больше теряют свои позиции», — отметил он в своем письменном обращении.

Хаменеи призвал все мусульманские страны «к дружбе, сотрудничеству и взаимной поддержке», чтобы сообща решать все проблемы.

Источник: ТАСС