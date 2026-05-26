Президент Италии поздравил руководителя Азербайджана с Днем независимости

Президент Италии Серджо Маттарелла направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю Дня независимости.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Многочисленные примеры дружбы и плодотворного сотрудничества, включая наши недавние контакты, придают стратегическому партнерству между Баку и Римом весьма конкретную и исключительную ценность. Это партнерство в последние годы устойчиво развивалось и охватило множество направлений, представляющих взаимный интерес, во главе с энергетической сферой.

Италия, твердо верящая в важность диалога и мирного сотрудничества между государствами для конструктивного решения сложных вызовов международной обстановки и считающая это необходимым, продолжает поддерживать все инициативы, направленные на поощрение стабильности, добрососедских отношений и взаимного доверия между Азербайджаном, Европейским Союзом и странами региона», - говорится в письме.