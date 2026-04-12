МИД Саудовской Аравии вручил ноту протеста послу Ирака

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ирака в королевстве Суфию Талиб ас-Сухейль в связи с ударами беспилотников с территории арабской республики по королевству и другим странам Персидского залива.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Согласно заявлению, заместитель министра иностранных дел Суд ас-Сати вручил иракскому послу ноту протеста, в тексте которой осуждаются "продолжающиеся нападения и угрозы, затрагивающие королевство и братские страны Персидского залива". Саудовский МИД подчеркнул необходимость того, чтобы иракская сторона "несла ответственность за предотвращение подобных угроз и нападений", а также подтвердила "решительный отказ любых посягательств на суверенитет государств и попыток дестабилизировать ситуацию в регионе".