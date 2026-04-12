Вэнс покинул Пакистан после заявления об отсутствии сделки с Ираном
Иранская сторона на переговорах в Пакистане не согласилась на предложенные США условия урегулирования конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы возвращаемся в США, не придя к соглашению", - сказал он журналистам в Исламабаде.
Американская сторона на переговорах с Ираном в Исламабаде представила свое итоговое предложение по урегулированию конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы уезжаем отсюда, дав понять (...), что сформулированное нами предложение - финальное и максимально выгодное", - приводят его слова американские СМИ.
"Посмотрим, согласятся ли иранцы на эти условия", - добавил Вэнс.
Как сообщают СМИ, самолёт вице-президента США Джей Ди Вэнса в ночь на воскресенье вылетел из Исламабада, сообщают американские СМИ.
