Вэнс покинул Пакистан после заявления об отсутствии сделки с Ираном

Иранская сторона на переговорах в Пакистане не согласилась на предложенные США условия урегулирования конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы возвращаемся в США, не придя к соглашению", - сказал он журналистам в Исламабаде.

Американская сторона на переговорах с Ираном в Исламабаде представила свое итоговое предложение по урегулированию конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы уезжаем отсюда, дав понять (...), что сформулированное нами предложение - финальное и максимально выгодное", - приводят его слова американские СМИ.

"Посмотрим, согласятся ли иранцы на эти условия", - добавил Вэнс.

Как сообщают СМИ, самолёт вице-президента США Джей Ди Вэнса в ночь на воскресенье вылетел из Исламабада, сообщают американские СМИ.

