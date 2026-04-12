МИД Ирана: Никто не ожидал, что соглашение будет достигнуто по итогам одной встречи

Никто не ожидал, что соглашение будет достигнуто по итогам одной встречи, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бегаи, говоря о переговорах с США, прошедших в Исламабаде при посредничестве Пакистана.

Как передает Иранское государственное телевидение, он отметил, что переговоры проходили после тяжёлой 40-дневной войны, в атмосфере недоверия и подозрений. «Разумеется, с самого начала не следовало ожидать, что мы достигнем договорённости по итогам одной встречи. Ни у кого не было таких ожиданий», —сказал он.

Он также сообщил, что по ряду вопросов достигнуто взаимопонимание, но по 2-3 важным вопросам мнения разошлись, добавив, что этот этап переговоров стал самым продолжительным за последний год — в общей сложности он длился 24–25 часов.

Представитель МИД Ирана добавил, что дипломатические усилия совместно с Пакистаном и другими странами региона будут продолжены.