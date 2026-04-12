12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

Сегодня во всем мире празднуют День авиации и космонавтики.

В этот день в 1961 году летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство на корабле «Восток» и вернулся на Землю.

Гагарин провёл в космосе 108 минут – меньше двух часов, но они навсегда изменили мир.

9 апреля 1962 года Президиум Верховного Совета СССР подписал указ об установлении нового государственного праздника – Дня космонавтики.

Впервые его начали праздновать в 1962-м, ровно через год после первого полета человека в космос.

С 1968 года отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики.

7 апреля 2011 года Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что в мире наступает новая космическая эра и на специальном пленарном заседании провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.