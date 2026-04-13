Посол Азербайджана в Бельгии встретился с председателем Регионального парламента Валлонии

Посол Азербайджана в Бельгии, глава Представительства при Европейском союзе Вагиф Садыгов встретился с председателем Регионального парламента Валлонии Вилли Борсюсом.

Об этом В.Садыгов написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в ходе встречи были обсуждены существующие отношения между Азербайджаном и бельгийским регионом Валлония, а также рассмотрены возможности расширения сотрудничества в парламентской, экономической и других сферах.

Посол отметил, что стороны также обменялись мнениями по вопросам укрепления политического диалога, развития экономических и торговых связей, а также продвижения сотрудничества в таких направлениях, как образование, культура и региональное развитие.

"Мы выразили готовность продолжать конструктивные контакты и поддерживать инициативы, направленные на углубление взаимовыгодного партнерства в будущем", - подчеркнул дипломат.

