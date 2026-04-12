В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 балла

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла, подземные толчки ощущались и в Лянкяране.

Об этом заявили в Бюро по исследованию землетрясений Республиканского сейсмологического центра.

Согласно информации, подземные толчки были зарегистрированы в 22:46 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.

Сообщается, что магнитуда подземных толчков в Лянкаране составила 3 балла.

Источник: Report